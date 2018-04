Luka Dončić vendarle raztrgal grške okove

PO BENU UDRIH NA "FINAL 4" ŠE LUKA DONČIĆ

Luka Dončić je Realu pomagal do vrnitve v Beograd. Foto: Sportida

17 točk, 5 asistenc, 4 skoki in 7 izsiljenih osebnih napak. To je ob statističnem indeksu 24 ter eni od odločilnih trojk minuto ped koncem, ko je z zanj značilnim vodenjem žoge in gibanjem na ozkem prostoru iz ritma vrgel obrambnega tekmeca ter prehitel uro, izkupiček Luke Dončića pri zmagi Reala nad Panathinaikosom (89:82) ter uvrstitvi na zaključni turnir evrolige. Po treh korektnih, a nikakor izstopajočih predstavah se je znova postavil v vlogo prvega moža kraljevega kluba. Čeprav si je privoščil tudi nekaj napak in v zadnji četrtini nešportno ter tudi nekaznovano potezo, ko je podrl Thanasisa Antetokoummpa, je bil izbran za igralca tekme. Obenem pa je dokazal, da je kljub mladosti vendarle lahko kos največjim izzivom.

Omejili so ga, zaustavili pač ne

Če smo v večjem delu sezone na vse pretege hvalili Dončićevo virtuoznost, se navduševali nad njegovo igralno pronicljivostjo in izpostavljali napadalno drznost, pa velja dodati, da ga je Panathinaikos v dobršnem delu četrtfinalne serije znal dodobra omejiti. Z osredotočeno obrambo, menjavanjem obrambnih mož z jasnimi nalogami in stalnim pritiskom je Luka ostal brez prepotrebne svobode in igralskega prostora. Po daljšem času je do izraza prišlo pomanjkanje izkušenj, saj je ostal brez rešitev. Na špansko srečo se vseeno ni zaletaval z glavo skozi zid, temveč je skušal ekipi pomagati na drugačen način, a kot organizator, podajalec in strelec ni bil podoben Dončiću iz rednega dela sezone. Vse do drugega polčasa petkove tekme, ko se je le osvobodil grških obrabnih okovov. In znova se je lahko nasmehnil. Kot mladenič, ki nekaj ušpiči. Kot tisti Luka z EuroBasketa 2017.

Na štirih tekmah je dal Panathinaikosu 42 točk. Foto: Sportida

"Ponosen na ekipo"

"Odličen občutek. Pot do zaključnega turnirja ni bila lahka. Imeli smo veliko težav s poškodbami, poleg tega pa je bil Panathinaikos v četrtfinalu nepopustljiv. A uspelo nam je odlično delo. Ponosen sem na našo ekipo," je po zmagi v četrtfinalni seriji ugotavljal 19-letni mladenič iz Ljubljane in se že ozrl proti Beogradu, kjer ga s soigralci čaka svojevrsten abonent zaključnih turnirjev, to je moskovski CSKA. "Težko bo, saj ima CSKA izjemno ekipo. A treba se bo boriti do konca. Pred obema ekipama je 40 minut, v katerih se bo treba boriti," je dejal Luka, ki pa v srbski prestolnici ne bo edini slovenski košarkar. Z litovskim prvakom bo namreč v drugem polfinalnem paru (Žalgiris - Fenerbahče) nastopil tudi Beno Udrih.

Še dve evroligaški tekmi, nato v ligo NBA?

Z uvrstitvijo na "final 4" pa je Dončić, ki bo zanesljivo dobil mesto v prvi peterki evrolige, zelo verjetno pa celo priznanje za najkoristnejšega košarkarja (MPV), v Beograd povabil tudi številne oglednike lige NBA, ki pred naborom že lep čas "skenirajo" košarkarsko dogajanje v Evropi in ZDA. Med zaključnim turnirjem (18. – 20. 5.) bo sicer že znano, kakšen bo vrstni red nabora lige, tako da bodo lahko ogledniki bolj osredotočeni. Kot vse kaže, pa bosta tekmi v Beogradu za Luko tudi poslovilni v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Že prihodnje leto naj bi se namreč preselil v ligo NBA in se preizkusil še na največjem košarkarskem odru. O tem, v katerem klubu, bo 21. 6. odločal nabor lige. Luka pa bo pred tem skušal storiti vse, kar je v njegovi moči, da se v domovino košarke poda kot evropski klubski in reprezentančni prvak.

⚪ Broken Play

⚪ Shot Clock running down

⚪ Late in the 4th

⚪ Final Four place on the line.



Give it to the 'Wonder Boy'



What a shot from @luka7doncic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/er3UiSFXAo — EuroLeague (@EuroLeague) 27 April 2018

Evroliga, četrtfinale

CSKA : Himki 3:1

Panathinaikos : Real 1:3

Olympiacos : Žalgiris 1:3

Fenerbahče : Baskonia Vitoria 3:1