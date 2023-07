Luka Dončić v napeti akciji: priborite si svoje vstopnice za Meet & Greet

Osvojite VIP-srečanje s slovensko košarkarsko reprezentanco in še več super nagrad

24-letni slovenski košarkarski as Luka Dončić je pripravljen na poletje v slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vstopnice so sicer že razprodane, še vedno pa imate možnost, da od blizu spremljate čarobne trike superzvezdnika Luke Dončića in drugih članov ekipe #mojtim, ki bo z našo zbrano vrsto gotovo ustvarila nepozaben večer. Sodelujte v Telemachovi VELIKI NAGRADNI IGRI in se potegujte za vrhunske nagrade. Zlati košarkar se bo naši reprezentanci priključili konec meseca v Ljubljani.

25. avgusta se namreč na Filipinih in Japonskem ter v Indoneziji začenja svetovno prvenstvo, kjer bo svoje barve že četrtič predstavljala tudi Slovenija. Slovenci se bodo kot nosilci skupine F na japonskem otoku Okinava v soboto, 26. avgusta, pomerili z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki.

Slovenci se bodo pomerili z reprezentancami Gruzije, Venezuele in Zelenortskih otokov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kdo je #mojtim?

Selektor je na razširjeni reprezentančni seznam uvrstil 20 košarkarjev, ki bodo med pripravami odigrali sedem tekem, od tega tri pred domačimi navijači. Na seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pripravljalne tekme #mojtim 2023

Torek, 25. julij 2023, ob 20.30

Celje, Dvorana Zlatorog

SLOVENIJA : KITAJSKA

Sreda, 2. avgust 2023, ob 20.30

Ljubljana, Arena Stožice

TELEMACHOV SPEKTAKEL: SLOVENIJA : GRČIJA

Petek, 4. avgust 2023

Atene, dvorana OAKA

GRČIJA : SLOVENIJA

Torek, 8. avgust 2023, ob 18. uri

Ljubljana, Arena Stožice

SLOVENIJA : HRVAŠKA

Petek, 11. avgust 2023

Malaga, Športna palača José Martín Carpena

ŠPANIJA : SLOVENIJA

Sobota, 12. avgust 2023

Malaga, Športna palača José Martín Carpena

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE : SLOVENIJA

Sobota, 19. avgust 2023, ob 8. uri po slovenskem času

Tokio, Ariake Arena

JAPONSKA : SLOVENIJA