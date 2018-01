Luka Dončić brez treninga

Kot poročajo mediji, naj bi imel Luka Dončić težave z vnetimi mandlji, zato je tudi izpustil tekmo španskega prvenstva v San Sebastianu. Ali bo Luka nared na današnji evroligaški obračun z Anadolu Efes, bomo videli zvečer.

"Luka ni treniral vse do včeraj. Za seboj je imel težak vikend. Počasi si bo moral opomoči," je dal glavni trener Pablo Laso jasno vedeti, da je prvi mož Reala v tej sezoni najverjetneje izgubil nekaj moči.

Trojica zavita v vato

Anthony Randolph se je spet priključil prvi ekipi v celoti. Morda bo spet stopil na parket že danes. Foto: Sportida A to niso edine težave, ki jih ima kraljevi klub. Trebušne težave je imel Američan Trey Thompkins, spodbudna pa je novica, da je prvi trening v celoti opravil naturalizirani slovenski košarkar Anthony Randolph, ki je imel težave s stopalom. "Postopno ga moramo vključiti, zato ne vemo, ali bo že igral ali ne. Te tri košarkarje imamo zavite v vato, ostali so ok," pravi Laso.

Zato pa bo dvoboj v Madridu poseben za slovensko javnost, saj bo v kraljevem mestu gostoval Anadolu Efes. Zoran Dragić se je dobro vpeljal v sistem moštva, ki mu zdaj poveljuje Ergin Ataman. "Tekma v Madridu bo težka. Real zelo dobro poznamo. Najbolj pomembno bo delo v obrambi. Če jo bomo odigrali na visoki ravni, potem lahko računamo na zmago. V Madrid smo pripotovali z jasnim ciljem. Da tekmo dobimo," je odločen Ataman.

Lahko pričakujemo novo eksplozijo Dragića?

Ali lahko pričakujemo novo eksplozijo Zorana Dragića? Foto: Grega Valančič / Sportida Mlajši od bratov Dragić je v zadnjem obdobju v dobri formi, najboljšo predstavo pa prikazal proti Crveni zvezdi. Takrat se je lahko pohvalil s 24 točkami (imel je stoodstotni izkupiček) in statističnim indeksom 34.

Zato pa je še vedno prvi mož elitnega evropskega klubskega tekmovanja 18-letni Luka, ki ima povprečni statistični indeks kar 24,1 na tekmo. Sicer pa v povprečju dosega 17,3 točke, 5,4 skoka in 4,5 podaje. V kakšni meri bo lahko pomagal ekipi danes, bomo videli zvečer ob 20.45. Kljub težavam pa Laso pogleduje proti vnovični zmagi, potem ko se je pretekli teden v Unicaji končal zmagoviti niz kraljevega kluba, ki je trajal sedem tekem: "Efes je ekipa, ki je vedno favorit, saj ima v svojih vrstah odlične košarkarje. Imajo talent in so fizično močni. Odlični so v igri ena na ena. Neprijeten nasprotnik so. Prav tako so nepredvidljivi in nevarni. A igramo doma in želimo zadržati visoko raven."