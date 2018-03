Olimpija stežka prek Šentjurja do prvega mesta

Liga za prvaka, 2. krog

Košarkarji Olimpije so v košarkarskem državnem prvenstvu v ligi za prvaka na gostovanju po podaljšku z 89:87 premagali Šentjur in skočili na prvo mesto. Ilirija pod taktirko Saša Dončića je v soboto premagala Rogaško. Krka je v Novem mestu odpravila Helios Suns. V nedeljo je Sixt Primorska brez težav pričakovano odpravila Šenčur. Obračun med Šentjurjem in Petrol Olimpijo bo v sredo.