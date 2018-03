Krka na krilih okrepitve na kolena spravila najboljšo ekipo rednega dela

Liga za prvaka, 1. krog

Slovenski košarkarski klubi, ki so si zagotovili vstopnico za ligo za prvaka, so začeli nadaljevanje bojev za naslov prvaka z ničle. Na nedeljskem obračunu med Krko in najboljšo ekipo rednega dela Sixt Primorsko, ki je hkrati tudi pokalni prvak, so z 80:76 zmagali Novomeščani. Največ točk, 20, je ob zmagi prispevala nova okrepitev Dolenjcev Saša Zagorac.