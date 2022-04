Helios po zmagi nad Cedevito Olimpijo na vrh, Triglav izpadel iz prve lige

Košarkarji Helios Suns so v ligi za prvaka s 87:53 premagali Cedevito Olimpijo, ki je nastopila v pomlajeni zasedbi, in skočili na prvo mesto lestvice. Sobotna tekma 8. kroga drugega dela lige Nove KBM za obstanek med Šentjurjem in ECE Triglavom je bila zaradi premajhnega števila slovenskih košarkarjev registrirana z 20:0 za Šentjur, s čimer je ECE Triglav dokončno izpadel iz prve lige.

Domžalčani so do dveh točk prišli brez težav, saj so imeli nasproti zasedbo mladih igralcev Cedevite Olimpije, za katere je bila to četrta tekma v štirih dneh. Od petka do nedelje so namreč nastopali na zaključnem turnirju državnega prvenstva do 19 let v Škofji Loki in v finalu izgubili prav proti vrstnikom Helios Suns.

Največ točk v zasedbi Dejana Jakare, ki bo ligo za prvaka sklenila z gostovanjem v Novem mestu in domačo preizkušnjo z Ggd Šenčurjem, so dosegli Tadej Ferme (16 točk, trojke 4:6), Leon Šantelj in Bine Prepelič (oba po 12 točk), v vrsti Mirsada Alilovića pa sta bila najbolj učinkovita Dan Duščak (19 točk, met 7:23) in Luka Ščuka (17 točk, 10 skokov).

Triglav se seli v drugo ligo

Triglavani so na sobotni tekmi nastopili s štirimi slovenskimi državljani ter enim igralcem, ki nima slovenskega državljanstva. V skladu z 59. členom Registracijskega pravilnika je vsaka ekipa v državnem prvenstvu za člane dolžna nastopiti na tekmi z najmanj osmimi igralci, ki so slovenski državljani oziroma imajo status doma vzgojenega igralca, so zapisali na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Posledično je vodstvo tekmovanja v skladu s 121. členom Tekmovalnih propozicij registrirali z rezultatom 20:0 v korist Šentjurja, ekipa ECE Triglav pa obenem ni prejela točke za sodelovanje, so po poročanju STA še dodali na KZS.

Liga Nova KBM za prvaka Ponedeljek, 25. april:

Cedevita Olimpija :Helios Suns 53:87 (14:19, 28:35, 42:56)

Duščak 19, Ščuka 17, Daneu 10; Ferme 16, Prepelič 12, Šantelj 12 Lestvica:

1. Helios Suns 8 tekem - 14 točk

2. Krka 8 – 13

3. GGD Šenčur 8 - 13

4. Nutrispoint Ilirija 8 - 12

5. Cedevita Olimpija 8 - 10

6. Terme Olimia 8 - 10 Liga Nova KBM za obstanek Sobota, 23. april:

Šentjur : ECE Triglav 20:0*

Rogaška : Hopsi Polzela 116:99 Lestvica:

1. Rogaška 25 - 39

2. Šentjur 26 - 38

3. Hopsi Polzela 25 - 33

4. Zlatorog Laško 24 - 29

5. ECE Triglav 24 - 26* * Opomba: V skladu s 121. členom Tekmovalnih propozicij je vodstvo tekmovanja tekmo registriralo po uradni dolžnosti z rezultatom 20:0 v korist Šentjurja, ekipa ECE Triglav pa ne prejme točke za sodelovanje.

Preberite še: