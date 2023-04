Ilirija ugnala Krko, Helios na vrhu, Laščani brez možnosti za obstanek med elito

Košarkarji Ilirije so v 25. krogu lige Nova KBM z 92:89 premagali Krko, ki je dva kroga pred koncem rednega dela izpustila iz rok prvo mesto na lestvici. Zmago več ima Helios Suns. S 27 točkami in desetimi skoki je blestel Anej Orel. V nedeljo so člani Rogaške ugnali zadnje Laščane, ki so s trem ostali brez možnosti obstanka v prvi ligi.

Ilirija bo do konca rednega dela gostovala pri Helios Suns (2. 5.) in gostila GGD Šenčur (5. 5.), Krka pa bo 30. aprila gostila Hopse Polzelo, 6. maja pa jo čaka gostovanje v Škofji Loki pri LTH Castings.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih minutah. Krka je s sedmimi zaporednimi točkami Radosava Spasojevića skoraj nadoknadila zaostanek 82:88, a je prav omenjeni igralec postal tudi tragična figura. Osem sekund pred koncem je Spasojević (18 točk) zgrešil prosti met za izenačenje na 90:90.

Pri Iliriji je osebni rekord v ligi Nova KBM postavil 20-letni Anej Orel, ki je ob metu iz igre 11:13 dosegel 27 točk (10 skokov). Osemnajst točk in osem skokov je dodal njegov vrstnik Žiga Daneu.

Pri Krki, ki je nastopila z vsega osmimi igralci, so poleg Spasojevića do dvomestnih številk prišli še Leon Stergar (16) ter Rok Stipčević in Miha Cerkvenik (oba po 15).

Boštjan Kuhar je s Hopsi moral priznati premoč LTH Castings. Foto: Vid Ponikvar

V dvoboju ekip z dna lestvice, osme Polzele in devetega LTH Castings, so se po napeti končnici zmage veselili gosti iz Škofje loke. Izenačeno je bilo do konca, dramatična končnica pa je vendarle pripadla Gorenjcem. Petintrideset sekund pred koncem je Matej Čibej zadel dva prosta meta za vodstvo LTH s 77:76. Dvanajst sekund pred koncem je Jure Besedić zgrešil met za tri točke, Dejan Milašinović pa je z enim zadetim prostim metom še dal nekaj možnosti gostiteljem, a je tri sekunde pred koncem zgrešil met še Matic Grušovnik, tega pa pod košem ni popravil niti Jure Pelko.

V Rogaški Slatini se je od prve do zadnje minute prašilo na vse strani, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj zbrani domači košarkarji. Ti so sredi druge četrtine povedli z 39:29, a nato prepustili pobudo Laščanom, ki so si v 28. minuti po trojki Filipa Samojlovića priigrali prednost sedmih točk (62:55). V nadaljevanju se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. V 38. minuti je bila tekma povsem odprta, nato pa so gostitelji pri izidu 82:82 naredili delni izid 5:0 in dokončno nagnili tehtnico na svojo stran. V domači ekipi se je na tekmi le pet košarkarjev vpisalo med strelce, najbolj učinkovit pa je bil Patrik Tabak s 25 točkami.

