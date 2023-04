Ilirija do zmage v Škofji Loki

Medtem ko se bosta Helios Suns in Krka v nedeljo pomerila v finalu druge lige ABA, pa se nadaljuje tudi tekmovanje v košarkarski ligi Nova KBM. Na prvi tekmi kroga so košarkarji Ilirije prišli do zmage s 95:80 na gostovanju v Škofji loki pri ekipi LTH Castings. V nedeljo bo Šenčur pričakal Rogaško, Zlatorog pa se bo v ponedeljek pomeril s Hopsi.

Ilirija je v Škofji Loki dosegla enajsto zmago in po nepopolnem krogu napredovala na peto mesto, medtem ko LTH Castings z razmerjem zmag in porazov 7-17 ostaja na osmem mestu. Šiškarji so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme. V tem obdobju so v vseh prvinah igre povsem zasenčili Gorenjce in si po trojki Alexandra Shashkova v 17. minuti priigrali 21 točk prednosti (44:23). Izbranci gostujočega trenerja Stipeta Modrića so tudi v nadaljevanju imeli vajeti igre v svojih rokah, njihova zmaga pa ni bila ogrožena niti za trenutek.

