Liga NBA: za morebitne kršitve jih lahko čakajo hude sankcije

Vodstvo severnoameriškega košarkarskega prvenstva je konec minulega tedna vsem ekipam poslalo 158 strani dolg protokol z zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami v novi sezoni lige NBA, ki se bo začela 22. decembra. V tem obsežnem pravilniku vodstvo lige napoveduje nenapovedane nadzore dvoran in odvzem pravice do igranja tekem v primeru kršitev.

Najmočnejša košarkarska liga na svetu je le objavila tekmovalni spored za prvo polovici zaradi pandemije novega koronavirusa skrajšane sezone 2020/21, v kateri bo vsaka od ekip odigrala 72 tekem.

Revialne oziroma ekshibicijske tekme vseh zvezd februarja ne bodo izpeljali. Ta bi morala biti v Indianapolisu, tekmo All-Star bo zasedba Indiana Pacers gostila leta 2024. Bo pa vseeno v zdaj odpovedanem terminu tekme najboljših košarkarjev lige NBA krajši tekmovalni premor, ki bo ločil dva dela redne sezone.

Toronto Raptors bodo domače tekme igrali v Tampi na Floridi. Foto: Gulliver/Getty Images

Spored druge polovice rednega dela sezone bo liga NBA objavila malo pred tem odmorom, da bi se lahko pravočasno pripravili na morebitne spremenjene epidemiološke razmere, je zapisano v sporočilu lige NBA, poroča nemška tiskovna agencija NBA.

Sezona bo v znamenju precejšnjih sprememb. Predvideno je, da se bo vsaka ekipa v prvi polovici sezone v tako imenovanih mini serijah štirikrat v enem mestu pomerila z istim nasprotnikom, da bi zmanjšali potovanja in s tem tveganje za okužbe.

V Združenih državah Amerike bo v prvi polovici sezone vse svoje tekme odigrala tudi edina kanadska ekipa Toronto Raptors, ki bo domače tekme igrala v Tampi na Floridi.

Lahko jim vzamejo tudi pravice do igranja

Liga NBA je predstavnike vseh ekip opozorila, da lahko morebitne kršitve protokolov vodijo do globe, začasnih izključitev in odvzema pravice do igranja tekem ter odvzema pravice do izbora mladih igralcev na naboru, na spletni strani poroča ESPN.

Predvidene so sankcije tako za igralce kot njihove ekipe. Igralci se tako lahko v primeru ugotovljenih kršitev nadejajo tudi zmanjšanja svojih plač ali pa podaljšanih neplačanih karanten.

Liga NBA si je tako pridržala pravico, da lahko "nenapovedano opravi pregled objektov ekipe", da bi ugotovila, ali franšize še naprej spoštujejo varnostne protokole za zajezitev covida-19.

Slika je simbolična. Foto: Reuters

Predpisali bodo tudi cepljenje

V tem memorandumu omenjajo tudi cepljenje, tega bodo predpisali, ko bo zvezna ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) odobrila cepivo. Za zdaj liga NBA še ni predpisala obveznega cepljenja igralcev, sodnikov in članov strokovnih štabov ekip. Obstajajo pa razmišljanja, da bi za tiste, ki ne bodo cepljeni, predpisali obvezno nošnjo obraznih mask oziroma bodo morali biti pogosteje testirani kot tisti, ki bodo cepljeni.

Ekipe bodo lahko zapuščale varna oziroma varovana okolja tekem za odhod v predpisane restavracije, prepovedano pa bo obiskovanje nočnih klubov, barov, zabav ter javnih fitnesov, zdravilišč, bazenov ali velikih družabnih srečanj v zaprtih prostorih z več kot 15 ljudmi, piše v sporočilu.