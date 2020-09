Druga zaključna žoga za Dragića in druščino

Goran Dragić in njegovi soigralci iz moštva Miami Heat imajo novo priložnost za uvrstitev v finale lige NBA, kjer tekmeca že čakajo LeBron James in njegovi LA Lakers. Miami v finalu vzhodne konference proti Boston Celtics vodi s 3:2 v zmagah, prve zaključne žoge v soboto zjutraj za zmago s 4:1 v seriji pa Dragić in druščina niso izkoristili.

Miami je v finalu vzhodne konference lige NBA Bostončane šokiral in dobil prvi dve tekmi serije, Kelti so se zbrali na tretji tekmi in izid znižali na 1:2, na četrti pa so se košarkarji s Floride še za korak približali uvrstitvi v veliki finale. Peta tekma je bila za Boston na vse ali nič in po zaslugi neustavljivih Jasona Tatuma ter Jamala Browna, ki sta jih popeljala do zmage s 121:108 ostali med živimi.

Šesta tekma utegne biti odločilna, Miami bi si z zmago priboril spopad z LA Lakers za naslov prvaka lige NBA.

Liga NBA, finale vzhodne konference, šesta tekma: 1:30, Miami Heat - Boston Celtics /3:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri

