Toronto gosti osamelo ponedeljkovo bitko

Le ena tekma je na sporedu najmočnejše košarkarske lige na svetu, v kateri se pripravljajo na pokal NBA. Košarkarji 13. moštva vzhoda Toronto Raptors bodo gostili četrti New York Knicks, ki se bo poskušal vrniti na zmagovito pot. Po štirih zaporednih zmagah je njegov niz v soboto končal Detroit Pistons. Luko Dončića in soigralce Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo v poslastici zahodne konference, to bo tudi četrtfinale pokala lige NBA, gostovali pri Oklahoma City.