Vesela novica za Luko Dončića

Dvoboj v Dallasu se bo začel v nedeljo ob 1.30 po slovenskem času. Telički so z razmerjem zmag in porazov (5-3) trenutno tretje najboljše moštvo zahodne konference, Boston pa je z razmerjem 4-5 na vzhodu šele na 12. mestu. Kelti so dvignili formo, dobili zadnji dve tekmi v gosteh, zdaj pa bodo skušali spraviti v slabo voljo še Dallas, pri katerem prvi zvezdnik Luka Dončić v tej sezoni na tekmo v povprečju dosega 23,9 točk, 8,3 skokov in 7,1 asistenc. Iz igre meče 42-odstotno, v polno zadane le vsako četrto trojko (25 odstotkov), a mu v zadnjem času veliko pomaga Jalen Brunson, ki se lahko pohvali s povprečjem 15 točk na tekmo, najvišjim, odkar igra v ligi NBA.

Jalen Brunson v tej sezoni na tekmo dosega v povprečju 15 točk. Foto: Guliverimage

Morda bo izpadel iz začetne peterke, saj bi se lahko v njej po petih tekmah odsotnosti (poškodba hrbta) spet znašel Kristaps Porzingis. Visoki Latvijec, ki po prihodu v Teksas še ni upravičil pričakovanj, zlasti pa izdatne finančne pogodbe, je odpravil zdravstvene težave. V petek je opravil trening, glede na to, da je klub na socialnih medijih pred tekmo z Bostonom, v kateri bo Dallas nastopil v posebnih dresih (beli z zelenim robom), objavil ravno sliko Latvijca, pa gre verjeti, da se bo Porzingis po daljšem času spet znašel na parketu. Vprašljiv je nastop Reggieja Bullocka, zagotovo pa bo manjkal Maxi Kleber.

Oslabljen bo tudi Boston, saj bo zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal Jaylen Brown. Morda ne bo zaigral tudi Josh Richardson, ki je v prejšnji sezoni nosil dres Dallasa in pozna American Airlines Center kot lastno dlan. Pri Bostonu bi lahko na začetku dvoboja pokrival Dončića Marcus Smart, nato pa bi lahko prišlo do menjav. V poštev bi tako prišli Romeo Langford, Aaron Nesmith in Jayson Tatum, morda pa tudi Richardson, če bo nared. Na zadnji tekmi, ko je Boston v Miamiju nadigral Heat s 95:78 in prvič po devetih letih na dveh zaporednih tekmah v ligi NBA pustil tekmeca pod mejo 80 doseženih točk, ni nastopil. Ni izključeno, da bi se skušala z Ljubljančanom v obrambi spoprijeti tudi Dennis Schröder in Payton Pritchard.

V derbiju večera se bosta v FTX Areni na Floridi pomerila Miami in Utah. Pri domačih je vprašljiv nastop Kyla Lowryja, pri gostih pa Donovana Mitchella.