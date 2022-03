Neprijetna novica za navijače Luke Dončića

Danes se v ligi NBA obeta slovenski večer. Dobesedno. Tekma med Dallasom in Sacramentom, ki se začenja ob 23. uri, bo v znamenju promocije Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu. Češnjo na torti slovenskega večera v Dallasu bi moral predstavljati zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić, ki je v izvrstni formi, a nima sreče z zdravjem. Zaradi poškodbe prsta na nogi je njegov nastop pod vprašajem.

Ljubitelji košarke v Sloveniji že nestrpno odštevajo ure do začetka košarkarskega spektakla v Dallasu. Začel se bo ob zelo sprejemljivem terminu (23. uri), za katerega ne bo potrebno za spremljanje srečanj Luke Dončića nastavljati budilk, a se poraja vprašanje, ali bo 23-letni Ljubljančan nared za srečanje. O tem bo tik pred srečanjem odločil glavni trener Jason Kidd. Za zdaj je jasno to, da je klub zaradi zvina prsta na levi nogi ob njegovem imenu pripel priponko ''vprašljiv''.

Luka Dončić (left toe sprain), Sterling Brown (illness) and Trey Burke (left shoulder sprain) are all questionable for tomorrow afternoon’s game against Sacramento. — Mavs PR (@MavsPR) March 4, 2022

Če Dončić ne bi mogel nastopiti in oplemenititi slovenskega večera, za katerega je v sodelovanju s klubom Dallas Mavericks poskrbela Slovenska turistična organizacija (STO), bi bil dogodek, namenjen turistični promociji dežele na sončni strani Alp, močno okrnjen.

Manjše bi bile tudi možnosti Dallasa za nov uspeh, saj so v tej sezoni brez LD77 na 15 tekmah zmagale le šestkrat, ko pa je Dončić pomagal soigralcem, so Mavericks na 48 tekmah zmagali kar 32-krat. V zadnjih mesecih spada Dallas med najboljše klube v ligi NBA. Na zadnjih 29 tekmah se je zmage veselil kar 22-krat, največji zvezdnik kluba, ponos slovenske košarke Luka Dončić, pa je v odlični formi.

Luka Dončić se je včeraj udeležil gala večera "Mavs Ball":

Prejel je priznanje za najboljšega igralca zahodne konference v mesecu februarju, kjer je v glasovanju premagal tudi Jaja Moranta (Memphis). Na zadnji tekmi je za domačo zmago nad Golden Statom prispeval 41 točk, deset skokov in deset asistenc, pred srečanjem pa se je v domači dvorani American Airlines Center ogreval ob zvokih slovenske zimzelene pop uspešnice Debela dekl'ca. Šestič v tej sezoni je dosegel več kot 40 točk, vse bolj pa ga ameriški mediji omenjajo kot enega izmed bolj resnih kandidatov za prestižno priznanje MVP sezone.

Dallas ima pred srečanjem s Sacramentom kar nekaj težav s poškodbami igralcem. Poleg Dončića sta za nastop vprašljiva tudi Sterling Brown (bolezen) in Trey Burke (poškodba leve rame). Štirje košarkarji ne bodo kandidirali za srečanje. To so Marquese Chriss (desno koleno), Maxi Kleber (desni gleženj), Tim Hardaway Jr. (levo stopalo) in Theo Pinson (poškodba prsta na roki). Če bodo Dončiću zdravniki in trener dali rdečo luč za nastop, bo večja vloga dobil Spencer Dinwiddie, ki je bil na zadnjih štirih tekmah s povprečjem 19 točk in šest asistenc na tekmo v veliko pomoč Dallasu.

Spencer Dinwiddie se je izkazal za zelo dobrodošlo okrepitev Dallasa, ki še nekaj časa ne bo mogel računati na poškodovanega Tima Hardawaya Jr. Foto: Reuters

Sacramento odhaja na peto zaporedno gostovanje v ligi NBA. Na zadnjem, v Teksasu, je gostoval pri San Antoniu, je bil uspešen (115:112). Med strelci je najbolj blestel nekdanji član Dallasa Harrison Barnes (27 točk), De'Aaron Fox je prispeval 26 točk in devet asistenc, izkazal pa se je tudi Litovec Domantas Sabonis (12 točk in 12 skokov), ki je letos prišel iz Indiane, Sacramento pa je v obratno smer poslal Buddyja Hielda, Tyreseja Haliburtona in Tristana Thompsona.

Dragić v nedeljo že ob 19. uri

Brooklyn z Goranom Dragićem bo naslednjič na delu v nedeljo, ko bo gostoval pri Bostonu. Dvoboj bo odigran v času nedeljske matineje, kar omogoča ljubiteljem košarke v Evropi izrazito atraktiven termin za ogled srečanja, saj se bo začel ob 19. uri po slovenskem času.

Goran Dragić bo z Mrežicami v nedeljo gostoval v Bostonu. Foto: Reuters

Dallas čaka v noči na torek zelo pomemben dvoboj v boju za morebitno četrto mesto v zahodni konferenci, saj se bo v Teksasu mudil sosed z razpredelnice, Utah Jazz.