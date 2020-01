Kakšna pohvala Dončiću s strani legende, velikega simbola lige NBA!

Večer v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bo začel v soboto zvečer v dvorani Staples Centre, kjer se bosta spopadla Los Angeles Clippers in Memphis, ob 2.30 pa bodo številni ljubitelji košarke v Sloveniji znova budni pozno v noč, saj se obeta nov nastop Luke Dončića.

Dallas bo gostil Charlotte. To bo druga od šestih zaporednih domačih tekem Mavericks, ki so pred dvema dnevoma premagali Brooklyn (123:111), Ljubljančan pa se je izkazal z 31 točkami. Kar 15 jih je dosegel v zadnji četrtini. To je bila prva tekma po uvodnih rezultatih gostovanja za nastop na zvezdniški All-Star, ki so postregli z novim slovenskim podvigom, saj je največ glasov v ligi NBA prejel prav Dončić!

Dončić bo boljši od Nowitzkega

Jerry West je nekdanji košarkar, ki krasi podobo logotipa lige NBA. Foto: Reuters Mladi as Dallasa še ni nastopil na tekmi vseh zvezdnikov, Jerry West, legendarni ameriški košarkar, pa bi mu lahko o tem dogodku povedal marsikaj zanimivega. Premore bogate izkušnje. Svojčas, ko je spadal med najbolj vroče košarkarje sveta in se lahko pohvalil s povprečjem 27 točk, 5,8 skokov in 6,7 asistenc na tekmo, se je na priljubljenem All-Staru v središču pozornosti znašel kar 14-krat!

Pri 81 letih in zelo bogatih izkušnjah velja za enega najbolj spoštovanih sogovornikov, kar se tiče primerjav dosežkov v ligi NBA. S tekmovanjem je povezan bolj kot kdor koli, kar nakazuje tudi njegov vzdevek ''Logo''.

Njegova podoba namreč krasi dolgoletni logotip lige NBA, ki je danes eden izmed najbolj prepoznavnih športnih simbolov na svetu. Ko se je West, aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, nedavno znašel pred mikrofonom novinarjev Dallas Morning News, je bil poln pohval na račun Dončića. Slovenskega košarkarja je oklical za genija in velikega zvezdnika, hkrati pa podal drzno napoved, katera je dala misliti navijačem Dallasa.

Jerry West je aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, ki mu gre v tej sezoni odlično. Foto: Reuters

''Luka Dončić bo najboljši igralec Dallasa v zgodovini. Zelo spoštujem Dirka Nowitzkega, a Dirk ni Luka,'' je povedal West. Nemec Dirk Nowitzki, ki je lani končal bogato kariero, je sicer lastnik številnih rekordov Dallasa. Je tudi šesti najboljši strelec lige NBA vseh časov!

Dallas spet brez drugega in tretjega strelca

Kristaps Porzingis bo izpustil še tretjo zaporedno tekmo Dallasa. Foto: Reuters Dončić je iz rok visokega Nemca prevzel štafetno palico prvega zvezdnika kluba. O tem, kako priljubljen je, dokazuje številke glasovanja za tekmo All-Star, v tej sezoni pa gre odlično tudi klubu. Z razmerjem zmag in porazov 22-12 je peti na lestvici zahodne konference in se zelo resno spogleduje z nastopom v končnici. To je tudi velika želja Dončića, ki se mu v noči na nedeljo obeta priložnost, da še izboljša statistiko. V dvorano American Airlines Center prihajajo košarkarji Charlotte Hornets, ki imajo neprimerno slabši izkupiček (14-23). Sršeni, katerih večinski lastnik je legendarni Michael Jordan, so izgubili kar sedem od zadnjih devetih tekem.

Tokrat bodo skušali prekrižati načrte Dallasu, ki se bo moral znova znajti brez dveh zelo pomembnih igralcev. Kristaps Porzingis in Tim Hardaway Jr. ostajata na seznamu poškodovanih igralcev. Latvijec se še naprej ubada s poškodbo desnega kolena, Američanu pa nagaja stegenska mišica. V petek je že opravil trening, a trener Rick Carlisle noče tvegati. Še tretjič zapored bo vodil tekmo, na kateri ne bo dveh od treh najboljših strelcev.

Na njegovo srečo je najboljši strelec, pa tudi asistenc in skakalec Dallasa, povsem nared. Dončić vstopa v tekmo s povprečjem 29,1 točk na tekmo. Odkar se je vrnil po poškodbi desnega gležnja, dosega 28 točk na tekmo. Za primerjavo, prvi strelec Charlotta Devonte Graham na tekmo prispeva v povprečju 18,8 točke.

Miami Gorana Dragića bo prihodnjič na delu v noči na ponedeljek, ko bo gostil Portland.

Lestvica: