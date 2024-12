Vroče na Dončićevem zahodu

V ligi NBA imajo košarkarji Dallas Mavericks po dveh zaporednih aktivnih dnevih počitek, Luka Dončić bo imel zaradi poškodbe leve mečne mišice nekoliko daljšega, zato pa bo kljub temu zanimivo v zahodni konferenci, v kateri se bosta udarila najboljši ekipi Oklahoma City Thunder in Memphis Grizzlies.

Oklahoma City Thunder je s 25 zmagami najboljša ekipa v zahodni konferenci. Shai Gilgeous-Alexander in druščina so v dozdajšnjem poteku lige izgubili zgolj petkrat. Pohvalijo se lahko tudi z desetimi zaporednimi zmagami.

Pred domačimi navijači jih čaka težak test, saj bodo nasproti stali igralci Mephis Grizzlies, ki na Zahodu zasedajo drugo mesto in so pri razmerju zmag in porazov 22:10. Dve zmagi imajo več od četrtih Dallas Mavericks našega Luke Dončića, ki ima veliko smolo v tej sezoni. Zaradi poškodbe leve mečne mišice bo vsaj mesec izven pogona.

Liga NBA, 29. december:

Lestvica: