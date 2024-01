Pa naj jih Sacramentu da 77!

Dallas Mavericks so v petek Atlanto Hawks premagali s 148:143, Luka Dončić pa je dosegel rekord kariere, neverjetnih 73 točk. A zmage so seveda pomembnejše in naslednjemu tekmecu, v noči na nedeljo, je zmago pametno vzmeti. Sacramento Kings bodo namreč konkurent za preboj v končnico. Oboji imajo 25 zmag. To sezono so enkrat že igrali med sabo, Sacramento je zmagal s 129:113. Na tisti tekmi je dal Dončić 25 točk, z 32 pa je bil prvi strelec tekme Domantas Sabonis.

Liga NBA, 27. januar

