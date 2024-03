Polnočna derbija na ameriških parketih

Opolnoči po srednjeevropskem času se v ligi NBA igrata dva derbija to sezono zelo močnih ekip: Milwaukee Bucks gostijo Oklahomo City Thunder, Minnesota Timbervolwes pa Golden State Warriors, ki v boju za končnico nujno potrebujejo zmage.

Oklahoma je z 49 zmagami na prvem mestu zahodne konference, Milwaukee pa s 45 zmagami na drugem v vzhodni konferenci. Minnesota je na drugem mestu na zahodu, ima 48 zmag. Golden State le te mnogo bolj potrebuje, serijski prvaki so pri 36 zmagah in trenutno zasedajo 10. mesto v zahodni konferenci. So le zmago pred Houstonom, ki je trenutno v boljšem nizu, saj ima kar osem zaporednih zmag.

Liga NBA, 24. marec:

Lestvica: