Miami Heat se lahko ponoči v 2. krogu končnice pridružijo Bostonu in Torontu. To jim uspelo, če bi Goran Dragić in soigralci v noči na torek še četrtič ugnali Indiani. Glede na videno na prejšnjih treh tekmah, ne bi smelo biti težav, a zagotovo bo Indiana naredila vse, da jo vročica ne bo odpravila z ''metlo."