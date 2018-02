Dragić onstran luže blestel

Gostiteljem je zmago sedem sekund pred koncem zagotovil Jrue Holiday, ki je skupaj dosegel kar 29 košev. Za Miami sta poskušala še Dwayne Wade in Josh Richardson, ki pa sta bila v zadnjem napadu premalo natančna za dokončni preobrat.

V rednem delu je prav Dragić Miamiju dal možnost za zmago, ko je 14 sekund pred koncem zadel za 108:108 in podaljšek.

Koš za zmago pelikanov je v podaljšku dosegel Jrue Holiday:

Jrue Holiday hit the go-ahead floater in the lane for the @PelicansNBA win!#DoItBIG pic.twitter.com/hWW6ycCtyu — NBA (@NBA) February 24, 2018

Za Dragića in druščino, ki so s 30 zmagami na osmem mestu zahodne konference, ne bo premora. Ekipa se vrača domov in že v noči na nedeljo jo čaka obračun z Memphisom.