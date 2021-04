Dončić brez trenerja, ne pa tudi brez nove zmage

Čeprav strelsko ni bil tako razpoložen in natančen kot ob nedavnem gostovanju pri Bostonu, pa je Luka Dončić v noči na soboto postregel z novo dobro predstavo in bil pomemben jeziček na tehnici za zmago Dallasa pri New Yorku. Znova se je dobro znašel predvsem v gostujoči raketi, kjer je izkoriščal fizično moč in napadalno intuicijo, zadel pa je tudi po dva krilna meta in dve "podaljšani" trojki. Na koncu je to v 35 minutah igre zadostovalo za 26 točk (met iz igre 11:23, za 3 točke 3:8, prosti meti 1:4), ob tem pa je ujel še osem odbitih žog in zbral sedem asistenc.

Foto: Guliver Image Januarja cepljen, aprila pozitiven V sloviti dvorani Madison Square Garden je Dallas tokrat vodil pomočnik trenerja Jamahl Mosley. Prvi trener Rick Carlisle je namreč ostal v hotelski sobi, saj je bil na dan tekme obveščen o pozitivnem rezultatu testa na novi koronavirus. Ta je bil za 61-letnega strokovnjaka toliko večje presenečenje, ker je v začetku leta prejel cepivo. "Verjamem in upam, da gre za lažno pozitiven test," je preko videoklica medijem pojasnil Carlisle, ki zdaj, skladno s protokolom lige NBA, čaka na vnovično testiranje. V sloviti dvorani Madison Square Garden je Dallas tokrat vodil pomočnik trenerja. Prvi trenerje namreč ostal v hotelski sobi, saj je bil na dan tekme obveščen o pozitivnem rezultatu testa na novi koronavirus. Ta je bil za 61-letnega strokovnjaka toliko večje presenečenje, ker je v začetku leta prejel cepivo. "Verjamem in upam, da gre za lažno pozitiven test," je preko videoklica medijem pojasnil Carlisle, ki zdaj, skladno s protokolom lige NBA, čaka na vnovično testiranje.

Dončić je bil znova prvi strelec in asistent svojega moštva, status prvega skakalca pa mu je tokrat z devetimi skoki prevzel Dorian Finney-Smith. Ob čakanju, da se ekipi vendarle pridruži najnovejša okrepitev JJ Redick, je kakovostno oporo ljubljanskemu vodilnemu zvezdniku tokrat znova predstavljal borbeni Jalen Brunson (15 točk, 7 skokov, 5 asistenc), medtem ko pa je Kristaps Porzingis proti svojemu nekdanjemu moštvu 14 točkam dodal osem skokov. Pri poraženem New Yorku je Alec Burks dosegel 20 točk.

Foto: Guliver Image

Udarna zadnja četrtina

Do ključne prednosti za pomembno zmago v gosteh je ob navdahnjeni igri slovenskega zvezdnika, ki je v tem delu dosegel kar 13 točk, Dallas prišel v zadnji četrtini. Dobil jo je z desetimi točkami prednosti. Do tega dela tekme namreč prednost gostov ni presegla deset točk, medtem ko pa je New York na polovici druge četrtine vodil s trinajstimi točkami naskoka (44:13). A ko je po petih zaporednih točkah Dončića gostujoča zasedba dobre tri minute pred koncem povedla z rezultatom 90:75, je bilo upov na domači preobrat konec. Skoraj konec. Z nekaj agresivnimi manevri je namreč New York še poskušal ujeti goste, hkrati pa je Dončića prisilil, da je znova nekajkrat povzdignil glas na sodnike. V gibanju rezultata pa ni prišlo do večjih sprememb.

Nadaljevanje divjega ritma

Dallas je na četrtem zaporednem gostovanju prišel do tretje zaporedne zmage, dobre nastavke pa bo poskušal nadgraditi v nadaljnjem zgoščenem urniku. Že v noči na nedeljo namreč Dončića in soigralce čaka gostovanje v Washingtonu, po vrnitvi v Teksas pa nato v roku enega tedna še dvoboji z Utah Jazz, Houstonom, Milwaukeejem, SA Spurs in Philadelphio. Z morebitno uspešnostjo v tem nizu bi se utegnili odlepiti od nihanja med sedmim in osmim mestom ter se približati šestemu mestu, ki vodi neposredno v končnico. Do konca rednega dela, ki letos šteje 72 tekem, sicer Teksačane loči še 25 tekem. Do danes so jih dobili 26, na 21 pa so morali tekmecu priznati poraz.

