V Portlandu derbi zahodne konference

Slovenski košarkarski asi Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar imajo v ligi NBA prost večer, zato pa bo zelo zanimivo v Portlandu, kjer se bosta v noči na nedeljo po slovenskem času spopadli trenutno najboljši ekipi zahodne konference, domači Trail Blazers in Utah Jazz.

Portland Trail Blazers so z desetimi zmagami in petimi porazi trenutno čisto na vrhu lestvice zahodne konference lige NBA, a to se lahko spremeni do nedeljskega jutra, če bodo na domačem parketu izgubili proti moštvu Utah Jazz (11 zmag, 6 porazov), ki na lestvici zaseda drugo mesto.

V noči na nedeljo po slovenskem času bo odigranih pet tekem, slovenski legionarji pa imajo prost večer. V noči na ponedeljek se bo Dallas Mavericks Luke Dončića še enkrat spopadel z Denver Nuggets Vlatka Čančarja, Goran Dragić pa bo s Chicagom spet na delu v torek zjutraj, ko se bodo Bulls doma pomerili s podprvaki lige, Boston Celtics.

Liga NBA, 19. november: 0:00, Atlanta Hawks - Toronto Raptors

1:00, Indiana Pacers - Orlando Magic

1:30, Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves

4:00, Portland Trail Blazers - Utah Jazz

4:30, Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs

Lestvica:

