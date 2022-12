Zelena luč za Luko Dončića

Pred tekmo v Minneapolisu je navijače Dallasa zanimalo predvsem, ali bo Luka Dončić stopil na parket. Ljubljančana v zadnjem tednu pesti poškodba kvadricepsa in se je znašel na seznamu vprašljivih za tekmo s Timberwolves. A po zadnjih informacijah mu je zdravniška služba Mavericks prižgala zeleno luč za nastop.

Tudi Davis Bertans naj bi bil na voljo Jasonu Kiddu, vprašljiv pa je še vedno Dwight Powella, saj Kanadčana prav tako pesti poškodba mišice. Mavericks bodo dalj časa pogrešali Maxija Klebrerja in Josha Greena, zbolel pa je tudi Tim Hardaway. Vrnil pa naj bi se še Spencer Dinwiddie.

"Prepričan sem, da se bo vrnila večina naših fantov," je pred tekmo optimističen tudi Kemba Walker, ki je SDallas okrepil prejšnji mesec. Proti Clevelandu je odigral odlično partijo, dosegel je 32 točk, podelil sedem asistenc in zbral pet skokov. O svoji vlogi v ekipi pa pravi: "Naredim tisto, kar od mene zahtevajo. Vedno sem pripravljen, da vstopim v igro, ko zaslišim svoje ime."

A si želi večje minutaže ob prvem zvezdniku teksaške ekipe Dončiću. "Z največjim veseljem bi igral več, to sploh ni vprašanje. Le kdo si ne bi želel igrati s tem fantom? Poseben je," je še povedal 32-letni branilec.

Minnesota in Dallas imata po 30 odigranih tekmah enak izkupiček zmag in porazov (15:15), na lestvici zahodne konference pa trenutno zasedata deveto in deseto mesto. Zadnji tekmi sta moštvi igrali marca letos v sklopu prejšnje sezone lige NBA. 22. marca je Dallas doma slavil s 110:108 (Dončić 15 točk, šest skokov in deset asistenc), 26. marca pa mu je Minnesota na domačem parketu vrnila s 116:95 (Dončić 24 točk, deset skokov in osem asistenc).

Timberwolves bodo pogrešali poškodovanega Karla-Anthonyja Townsa, na seznamu vprašljivih pa so še Rudy Gobert, Jordan McLaughlin in Taurean Prince. Vsi se spopadajo s poškodbami.

Z Minnesoto se bodo Mavericks pomerili tudi na naslednji tekmi lige NBA, v četrtek zjutraj po slovenskem času.

Liga NBA, 19. december:

Lestvica:

