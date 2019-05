Prvaki na krilih Curryja in Greena ekspresno do zaključne žogice

Košarkarji Golden State Warriors so na tretji tekmi konferenčnega finala lige NBA s 110:99 premagali Portland Trail Blazers in povedli s 3:0 v zmagah. Prvake, pri katerih je največ točk, 36, dosegel Steph Curry, s trojnim dvojčkom pa je blestel Draymond Green, od napredovanja loči le še ena zmaga. Bodo pometli z nasprotnikom?

Prvi strelec Golden Stata je bil znova Stephen Curry s 36 koši, kar 21 jih je dosegel v drugem polčasu. Najboljši na igrišču pa je bil najbrž Draymond Green, ki je 20 točkam dodal 13 skokov in 12 podaj za tretji trojni dvojček v letošnji končnici ter sedmega v karieri, statistiki pa je dodal še štiri ukradene žoge.

Kot rušilni stroj

Draymond Green se je podpisal pod trojni dvojček. Foto: Reuters

"Igral je kot rušilni stroj, ki uniči vse, kar se mu postavi na pot. Hitrost, ki jo je kazal, je bila prav neverjetna in sploh se ni utrudi," je Greena pohvalil trener Golden Stata Steve Kerr, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Kevina Duranta.

Portland je v prvem polčasu sicer vodil že za 18 točk in ob polčasu še vedno s 66:53. V drugem delu je za nekaj minut nepričakovano popustil, kar so gostje izkoristili za delni izid 18:3 in vodstvo z 78:77, ki so ga do konca le še povečali.

Preobrat ni uspel še nobeni ekipi

Zdaj so TrailBlazers pred zgodovinskim izzivom. Do zdaj še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo izničiti zaostanka 0:3 v zmagah v končnici, za nameček pa igrajo z branilci naslova, ki si želijo še peti zaporedni veliki finale. "Pokazali bomo najboljše, kar zmoremo, in bo, kar bo," pred četrto tekmo pravi trener Portlanda Terry Stotts.

C. J. McCollum je za Portland dosegel 23 točk, Damian Lillard jih je dodal 19.

Konferenčni finale, izidi v zmagah

Zahodna konferenca:

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 3:0.



Vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 2:0.



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.