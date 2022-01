Zvezdniški povratnik Golden Stata vedno bolj vroč #video

Po pestrem ponedeljkovem dogajanju v ligi NBA sta bili v noči na torek odigrani le dve tekmi. Golden State Warriors so popraviti vtis z zadnjih tekem in na domačem parketu brez večjih težav ugnal skromni Detroit, povratnik Klay Thompson pa je popravil osebni strelski rekord sezone (21 točk). Bojevniki bodo vsaj še dva tedna pogrešali Draymonda Greena. Minnesota je v New Yorku prekrižala načrte Kratkohlačnikom.

Bojevniki v zadnjem obdobju niso blesteli v ligi NBA. Na začetku sezone so bili nekaj časa najuspešnejša ekipa v ligi in si nabrali ogromno zmag, na zadnjih tekmah pa jim ni šlo tako dobro. Tako so na zadnjih sedmih srečanjih ostali praznih rok kar petkrat, tudi na zadnjem gostovanju pri Minnesoti, kjer so ostali prekratki kar 20 točk (99:119), zato jim je domača tekma proti v tej sezoni skromnemu Detroitu prišla še kako prav.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

Golden State je zlahka upravičili vlogo favorita, že po prvem polčasu vodil za +28 in na domačem parketu v San Franciscu zmagal s 102:86. Najboljši strelec srečanja je bil povratnik Klay Thompson, ki je prispeval 21 točk, največ v tej sezoni. Navdušil je s trojko, s katero je prehitel sireno, ki je označevala konec prvega polčasa, navijače pa je spravil v dobro voljo s prav posebnim ogrevanjem, ko si je pred vstopom v igro ogreval kolena v plesnem ritmu in spomnil na priljubljene objave na socialnem omrežju Tik Tok.

Ogrevanje Klayja Thompsona:

Njegov zvezdniški soigralec Stephen Curry je pristavil 18 točk in 8 asistenc, 19 pa jih je dal Andrew Wiggins. Toliko jih je dosegel tudi najboljši strelec gostov Rodney McGruder. Rezervist Detroita je s tem postavil osebni strelski rekord sezone.

Klay Thompson je dosegel največje število točk v tej sezoni, v kateri se je vrnil na parket po poltretjem letu odsotnosti. Foto: Reuters

Golden State na lestvici zaostaja le za Phoenixom, v naslednjih dveh tednih pa ne bodo mogli računati na Draymonda Greena. Ameriški zvezdnik, ki je lani pomagal reprezentanci ZDA do olimpijskega naslova na Japonskem, naj bi pojasnilih trenerja Steva Kerra manjkal vsaj še dva tedna. Težave mu povzroča hrbet, in sicer disk v spodnjem delu hrbtenice. Ne bodo hiteli z njegovo vrnitvijo, saj je sezona še dolga. Green je izpustil peto tekmo zapored, namesto njega pa je v začetni peterki zaigral novinec Jonathan Kuminga ter prispeval 12 točk in 10 skokov.

Liga NBA, 17. januar: New York Knicks : Minnesota Timberwolves 100:112

Fournier 27 (trojke 5/10), Randle 21, 9 sk., 9 as., 4 blok., Walker 19, Barrett 17, 7 izg. žog; Edwards 21 (trojke 2/9), Towns 20, Russell 17, Nowell 14



Golden State Warriors : Detroit Pistons 102:86

Thompson 21 (trojke 3/8), Wiggins 19, Curry 18 (trojke 4/8), 8 as., Kuminga 12, 10 sk.; McGruder 19 (met iz igre 5/17), Diallo 16, 13 sk., Stewart 14, 11 sk., Lyles 13

