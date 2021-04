V živo: Dragić proti zvezdniškemu Brooklynu, ki je ostal brez Duranta

Na prvi tekmi, ki je bila odigrana že v nedeljskem večernem terminu po slovenskem času, je Atlanta na domačih tleh preskočila Indiana Pacers. vrstnik Luke Dončića Trae Young je bil s 34 točkami in 11 asistencami prva violina zmagovalnega moštva, pri katerih je bil skakalno zelo razpoložen Clint Capela. Zbral je kar 24 skokov, ob tem pa dodal še 25 točk.

Še bolj zanimiv je bil drugi obračun večera med New York Knicks in New Orleans Pelicans, ki je bil odločen šele po podaljšku. New Orleans je 7,8 sekunde pred koncem rednega dela po dve zadetkih prostih metih Erica Bledsoa povedel s 103:100. New York je imel na voljo zadnji napad, 2,3 sekunde do konca pa je s trojko rezultat izenačil Reggie Bullock. Bledsoe je na drugi strani slabo sekundo pred koncem poskusil še z metom za dve, a je bil neuspešen. V podaljšku so domači košarkarji stopili na plin in po maratonskem podaljšku zmagali s 122:112 ter s tem dosegli svojo šesto zaporedno zmago. Takšen niz jim je nazadnje uspel leta 2014.

REGGIE BULLOCK SENDS IT TO OT! pic.twitter.com/BaE1uUOHOD — ESPN (@espn) April 18, 2021

Pravkar je na delu Miami Heat. Goran Dragić tokrat ne more računati na pomoč poškodovanega Jimmyja Butlerja. Nasproti jim stoji vroče moštvo Brooklyn Nets, ki pa je že v prvi četrtini ostalo brez zvezdnika Kevina Duranta, ki je dosegel osem točk, potem pa je ob trku s Trevorjem Arizo prejel udarec v nogo.

Kevin Durant went back to the Nets locker room after suffering an apparent left leg injury. pic.twitter.com/CgCYni1bsU — SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2021

Slovenski čudežni deček Luka Dončić bo ponoči gostil Sacramento Kings.

Liga NBA, 18. april Miami Heat : Brooklyn Nets 32:31* (32:31, -:-, -:-, -:-)

Goran Dragić 8 točk, 1 skok, 2 asistenci v 4:03 minute v prvi četrtini. *Tekma se je začela ob 21.40. Atlanta Hawks : Indiana Pacers 129:117

Young 34, 11 as., 5 sk., Capela 25, 24 sk., 3 bl., Huerter in Bogdanović 23; Brogdon 29, 8 as., Sabonis 18, 15 sk. New York Knicks : New Orleans Pelicans 122:112* Charlotte Hornets - Portland Trailblazers Orlando Magic - Houston Rockets Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks (Luka Dončić) – Sacramento Kings Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves *po podaljšku.

