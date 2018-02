Spregledani Avstralec v neposrednem obračunu zasenčil Dragića

Liga NBA, 14. februar

Košarkarji Miamija so v ligi NBA doživeli še sedmi poraz v zadnjih osmih tekmah, potem ko so v Philadelphii zapravili 24 točk prednosti, ki so jih imeli v drugem polčasu. Pri zmagovalcih je blestel Ben Simmons, ki je v zadnjih dneh veliko prahu v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dvignil v povezavi z Goranom Dragićem.

Goran Dragić je z Miamijem v Philadelphii zapravil visoko prednost in spet izgubil. Foto: Reuters

Miami je v drugem polčasu tekme v Philadelphii vodil že za 24 točk, v veliki meri tudi po zaslugi Gorana Dragića, ki je do sredine tretje četrtine dosegel že 16 točk. Skupaj z njim, ki je do konca tekme dosegel le še dve točki, je ugasnil tudi Miami, ki je zapravil visoko prednost in na koncu izgubil. Pri Miamiju je v zadnji sekundi met za zmago zapravil veteran, super zvezdnik Dwyane Wade.

Pri Philadelphii je blestel Ben Simmons, ki je v zadnjih dneh nase opozarjal z nezadovoljstvom ob dejstvu, da ga niso izbrali v ekipo za tekmo All Star, ki bo v nedeljo v Los Angelesu. Mladi Avstralec je, prav tako kot Dragić, dosegel 18 točk, a ob boljšem odstotku meta iz igre. Ob tem je poskrbel še za 12 skokov in 10 asistenc ter prišel do trojnega dvojčka.

Da bi bil večer za Miami še slabši, je poskrbel Detroit. Njegov glavni konkurent v boju za osmo mesto na vzhodu, ki kot zadnje prinaša mesto v končnici, premagal Atlanto.