Velik udarec za Dončića in Jezernike, pri Dallasu znova kaotično

V noči na torek bo v ligi NBA še kako pestro, saj bo odigranih kar 12 tekem. Košarkarji Los Angeles Lakers bodo ob 00.30 po slovenskem času gostovali pri Brooklynu. Trener JJ Redick bo pogrešal veliko pomembnih igralcev. Manjkali bodo LeBron James, Rui Hachimura in Dorian Finney-Smith, za nameček pa sta postavljena pod vprašaj še nastopa Luke Dončića in Jaxsona Hayesa. V še večjih težavah, kar zadeva zdesetkanost zasedbe, so Dallas Mavericks. Seznam poškodovanih igralcev je ogromen, Kiddovo četo pa le dan po porazu s Phoenixom čaka nova tekma. Z zelo osiromašeno postavo se odpravljajo k teksaškim sosedom v San Antonio. Večer prinaša tudi poslastico med OKC in Denverjem, na kateri se bodo skušali Vlatko Čančar in soigralci maščevati vodilni ekipi zahoda za boleč nedeljski poraz (103:127).

Jezerniki so zadnjo tekmo izgubili v Bostonu (111:121), prekinili niz osmih zaporednih zmag, za nameček pa ostali še brez nekaj pomembnih igralcev. Dolgoletni zvezdnik LeBron James bo tako zaradi poškodbe mišice prisiljen počivati vsaj en teden, morda tudi dva. To je zelo neugodna novica za Jezernike, saj imajo opravka z zelo zgoščenim urnikom.

Pravkar so na turneji po vzhodu. Tako bo Luka Dončić, če mu bo zdravje dovoljevalo, prvič, odkar je prišel k Jezernikom, primoran povsem sam prevzeti vodilne vajeti. Če si je pred tem to delil z Jamesom, bo zdaj imel zahteven izziv, s katerim pa se je veliko let bolj ali manj uspešno spopadal pri Dallasu.

LeBron James bo odsoten vsaj en teden, morda pa kar dva. Foto: Reuters Jezerniki bodo proti Brooklynu, eni bolj skromnih zasedb na vzhodu, ki bi lahko pod vodstvom španskega stratega Jordija Fernandeza ostala brez končnice, pogrešali tudi zelo pomembna krilna igralca, brez katerih bi lahko trpela igra v obrambi. To sta Japonec Rui Hachimura in Dorian Finney-Smith, ki čuti bolečine v levem gležnju. Za nameček je zaradi poškodbe desnega kolena vprašljiv še nastop prvega centra Jaxsona Hayesa, ki ga ni bilo že v Bostonu. Če bo manjkal tudi tokrat, bo tako trener JJ Redick ostal brez večine udarne peterke.

Dončić trikrat zapored prebil mejo 30 točk

Na prvem gostovanju v Bostonu po lanskoletnem finalu z Dallasom je Dončić dosegel 34 točk. Foto: Guliverimage Bo Dončić stisnil zobe in pomagal zdesetkanim Jezernikom? V zadnjem obdobju ni v najboljšem zdravstvenem stanju. Po novem ga ovirajo tudi bolečine v hrbtu, tega med srečanjem v Bostonu ni skrival, še pred tem pa je imel opravka s poškodbami mečne mišice, kolka in kolena.

Tako ni stoodstotno pripravljen, a še kako obožuje igranje košarke, zato ne bi presenetilo, če bi v takšnem stanju stopil na parket in pomagal Lakersom do zmage, s katero bi se utrdili na drugem mestu zahodne konference. V dresu Jezernikov je na 11 nastopih v povprečju dosegel 24,7 točke na tekmo. Na zadnjih treh je vedno prebil mejo 30 točk. Nazadnje jih je v Bostonu dosegel 34.

Nets so v skromni formi. Izgubili so sedem tekem zapored, v domači dvorani Barclays Center pa v tej sezoni na 30 tekmah zmagali le devetkrat. Zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo nastopil Cam Thomas.

Kidd ne pomni, kdaj je bil v tako zahtevnem položaju

Jason Kidd je z zdesetkanimi Mavericksi nanizal pet porazov. Foto: Reuters Kar zadeva seznam poškodovanih igralcev, v tej sezoni ni kluba, ki bi imel toliko smole, kot je ima Dallas. Odkar je Maverickse po odločitvi generalnega direktorja Nica Harrisona zapustil Luka Dončić, se je tabora Dallasa lotilo prekletstvo poškodb in povsem zdesetkalo postavo.

Trener Jason Kidd ima pred gostovanjem v San Antoniu na voljo zelo malo igralcev. To bodo najverjetneje Naji Marshall, Klay Thompson, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Caleb Martin, Dante Exum, Kessler Edwards in pa morda tudi Dwight Powell, ki so mu na zadnji tekmi šivali rano po tem, ko je z glavo trčil v glavo soigralca Edwardsa.

Na zadnji tekmi proti Phoenixu (116:125), to je bil peti zaporedni poraz še vedno desetouvrščenega Dallasa, so Mavsi zaradi poškodbe stegenske mišice izgubili še Brandona Williamsa. Tako je njihov najvišji igralec v obstoječi zasedbi Naji Marshall, visok le 201 centimeter. Na zadnjih treh tekmah je bil najboljši igralec Mavsov s povprečjem 28,3 točke, 12 skokov in 4,7 asistence na tekmo.

Naji Marshall se je na zadnjih srečanjih prelevil v vlogo najboljšega košarkarja Dallasa. Foto: Reuters

Jason Kidd ima ogromne težave, saj si ne more privoščiti rotacij v igri, niti , da bi dal kateremukoli igralcu možnost za počitek, hkrati pa srčno upa, da si na tekmah ne priigrajo prevelikega števila osebnih napak. Po porazu s Phoenixom je potarnal, da se kot trener ni še nikoli znašel v tako zahtevnem položaju. Na gostovanju v San Antoniu ga tako v dvorani Frost Bank Center, kjer bodo gostitelji pogrešali mladega francoskega asa Victorja Wembanyamo, znova čaka zahtevno delo v kaotičnih razmerah.

Maščevanje Denverja za visok poraz?

V noči na torek se obeta ponovitev derbija zahodne konference, na katerem se bosta še drugič v dveh dneh pomerila Oklahoma City in Denver. Bo tako kot v nedeljo nastopil tudi Vlatko Čančar? Primorec je na nedeljski matineji v Oklahoma Cityju zaigral 73 sekund, to je bil njegov prvi nastop v letu 2025, Srb Nikola Jokić pa se bo želel maščevati Kanadčanu Shaiu Gilgeous-Alexandru za visok poraz. Thunder so zadnjo četrtino dobili za kar 21 točk.

Shai Gilgeous-Alexander je v nedeljo Denverju nasul kar 40 točk. Foto: Reuters

Liga NBA, 10. marec:

Lestvica