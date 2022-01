Na delu Čančar, napoveduje se tudi vrnitev Luke Dončića

Dallas naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek po slovenskem času, ob 1.00 zjutraj in vse kaže, da bi se lahko po desetih tekmah odsotnosti na parket spet vrnil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Ljubljančan zapušča proticovidni protokol, pozdravil je tudi poškodbo levega gležnja in se bo pridružil soigralcem na poti v Oklahomo, obstaja pa verjetnost, da bo proti moštvu Thunder tudi zaigral, "vire blizu ekipi" navaja ameriški novinar Marc Stein.

Luka Dončić is exiting health and safety protocols and expected to meet the Mavs in Oklahoma City for a possible Sunday return to the lineup, league sources say.



Dončić has missed 10 games recovering from a left ankle injury and a protocols stint.



More: https://t.co/A6ycVmnrjq