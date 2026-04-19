Ilirija po drami ostala praznih rok, Olimpija pričakuje Igokeo, derbi v Beogradu

V devetem krogu skupine za obstanek v ligi ABA je Ilirija v Hali Tivoli s 74:75 morala priznati premoč Studentskemu centru, potem ko je Aleksa Ilić v zadnjih sekundah blokiral poskus za zmago Wendella Greena. Cedevita Olimpija bo v okviru boja za prvaka nekaj ur kasneje v isti dvorani v nedeljo pričakala Igokeo, v Beogradu pa se bo odvil boj Partizana in Crvene zvezde. Krka je v petek v Novem mestu s 65:75 izgubila proti Zadru.

Nedelja, 19. april:

Ilirija je v zadnjih sekundah izpustila iz rok zmago proti Studentskemu centru. Deset sekund pred koncem je ob vodstvu s 75:74 dva prosta meta za goste v Hali Tivoli zapravil Matic Rebec, tako se je Iliriji ponudila velika priložnost, a je v zadnjem napadu prodor in poskus Wendella Greena z blokado zaustavil Aleksa Ilić in svoji ekipi priboril zmago.

Boban Marjanović je bil s 17 točkami in 12 skoki najboljši strelec ljubljanske zasedbe, Tim Tomažič je dodal 15 točk. Za Studentski centar je Nikola Pavličević prispeval 17 točk, Matic Rebec je dodal 14 točk, a je zadel le tri od devetih prostih metov.

Krka izgubila proti Zadru

Zadar se je proti Krki v Novem mestu podpisal pod 12. zmago v sezoni in je ohranil možnosti za uvrstitev v končnico, medtem ko je Krka s porazom izgubila tudi teoretične možnosti, da bi se prebila na prvi dve mesti in v boj za prvaka.

Krka, ki je igrala brez obolelega Jana Rebca, je tekmo začela bolje, saj je po prvi četrtini vodila s sedmimi točkami prednosti (24:17). Zadar je v drugi četrtini preobrnil potek igre in na veliki odmor odšel s šestimi točkami prednosti (35:41). Tekma je ostala izenačena vse do 28. minute tekme, ko je razlika znašala dve točki (47:49), nato pa je Zadru v naslednjih dveh minutah uspelo narediti serijo 10:0 in 16 sekund pred koncem tretje četrtine povesti z 12 točkami prednosti (47:59).

Krki se v nadaljevanju ni uspelo vrniti v igro, žarek upanja na preobrat je s trojko dve minuti in 13 sekund pred koncem vlil Urban Oman in znižal zaostanek domačih na osem točk (65:73). Toda gostujoči košarkarji so ostali zbrani in tekmo dobili zanesljivo dobili s 75:65. Zadar, ki je dobil štiri od zadnjih petih tekem, je na koncu zbral 40 skokov, Krka le 23.

Sukhmail Mathon je za Krko dosegel 12 točk. Foto: Drago Perko/KK Krka

Pri novomeški zasedbi je bil na koncu s 15 točkami najbolj učinkovit Blaž Mahkovic, 12 jih je dodal Sukhmail Mathon, deset pa Lovro Urbiha. Za Zadar je Vladimir Mihailović prispeval 21 točk, podelil je devet asistenc, imel je še osem skokov.

Novomeščani bodo zadnjo tekmo lige za obstanek odigrali v ponedeljek, 27. aprila, proti Dunaju.

V nedeljo beograjski derbi, a ...

V nedeljo bo na sporedu tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Čeprav je Crvena zvezda vložila prošnjo za prestavitev prihajajočega večnega derbija v ligi ABA, se zdi, da iz tega ne bo nič, saj se v Parizu niso strinjali z zahtevo rdeče-belih. V taboru Zvezde so si želeli več časa za pripravo na prvo tekmo play-ina končnice evrolige, ki bo najverjetneje le 48 ur po tekmi s Partizanom.

