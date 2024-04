Košarkarji Cedevite Olimpije so redni del lige ABA končali na petem mestu, tako da bo imela v četrtfinalu prednost domačega igrišča četrta Mega. V aktualni sezoni sta si moštvi na dveh tekmah razdelili izkupiček zmage in poraza, obe ekipi sta bili boljši na domačem parketu. Moštvi sta se med seboj srečali tudi 19. septembra na Superpokalu Lige ABA v podgoriški Morači, kjer je semafor kazal 88:75 v korist Mege, ki je v zadnjem obdobju v odlični formi, saj je dobila zadnjih sedem zaporednih tekem v jadranski ligi.

Obe moštvi sta redni del končali z izkupičkom 16 zmag in 10 porazov, a je prednost na lestvici zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah pripadla beograjskemu kolektivu, prva tekma pa bo tako odigrana v beograjski Hali sportova Ranko Žeravica. "Mega zagotovo ni presenečenje sezone, saj zadnjih deset oziroma 15 let ves čas igra na približno enak način. Naši tekmeci imajo mlado in ambiciozno ekipo, ki igra najhitrejšo košarko v ligi. V tej sezoni je s takšnim načinom igre marsikomu že zagrenila kakšno tekmo, med drugim tudi nam. Brez dvoma je hitra igra njihovo najmočnejše orožje. Njihova zunanja linija je visoka, to višino znajo izkoriščati tudi z igro pod košem in skokom v napadu. Zagotovo bodo prav to naši glavni izzivi na teh tekmah četrtfinala," je pred začetkom končnice dejal trener slovenskih prvakov Zoran Martić.

Foto: www.alesfevzer.com

"Čakajo nas težke preizkušnje proti ekipi, ki je v zelo dobri formi, saj zadnja dva meseca praktično ni izgubila. Glavna nevarnost igre Mege so protinapadi. Gre za mlado ekipo, ki z energijo nadomesti kakšne pomanjkljivosti. Poudarek pri pripravi na serijo bo na njihovi tranziciji in agresivni igri na obeh straneh igrišča, tudi pri skoku v napadu, ki nam težave dela že celotno sezono. Z našo igro moramo izenačiti energijo in jih na ta način prisiliti, da delajo napake. Ne smejo biti sproščeni, saj dobro in veliko tečejo, predvsem v protinapad. Od prve do zadnje minute moramo igrati agresivno in jasno pokazati, da ne bo enako, kot decembra lani. Vemo, kaj prinaša prva tekma. S pravo mentaliteto moramo iti v Beograd po 'break'," pa je pred potjo v srbsko prestolnico povedal kapetan ljubljanske ekipe Jaka Blažič.

