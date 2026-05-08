Petek, 8. 5. 2026, 13.04
Liga ABA, četrtfinale, druge tekme
Budućnost z zaključno žogo, Cedevita Olimpija si bo reševala kožo
Košarkarji Budućnosti si bodo danes na drugi tekmi proti Cluj-Napoci v četrtfinalu lige ABA že lahko priigrali mesto v polfinalu, saj v seriji na dve zmagi vodijo z 1:0. V enakem položaju bosta v nedeljo Partizan in Dubaj. Cedevita Olimpija si bo kožo po četrtkovem porazu proti Crveni zvezdi reševala v torek v Stožicah.
Petek, 8. maj:
Nedelja, 10. maj:
Torek, 12. maj:
Četrtfinale lige ABA
Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /1:0/
Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /1:0/
Partizan (2) - Bosna (7) /1:0/
Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5) /1:0/
// – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi
