Težave Cedevite Olimpije zaradi bolezni, Krka v Podgorici

V 20. krogu lige ABA in zadnjem pred pokalnimi obveznostmi in reprezentančnim premorom bo Cedevita Olimpija v soboto v Hali Tivoli gostila Igokeo, Krko pa v nedeljo čaka srečanje s Studentskim centrom.

V Tivoliju bomo lahko spremljali obračun ekip, ki trenutno na lestvici regionalne lige zasedata peto in šesto mesto, ob tem pa ima Cedevita Olimpija zmago več kot Igokea. Zadnja je pri 11 zmagah, Zmaji pa jih imajo 12. Četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića se bo po porazu v Hamburgu skušala vrniti na zmagovalna pota, obenem pa zabeležiti šesto zaporedno zmago v regionalni ligi. Petkov trening je zaradi slabega počutja izpustil Brynton Lemar, so sporočili iz kluba.

"Pred nami je zelo pomembna tekma. Pri tem imam v mislih naše fizično in psihično stanje po velikem številu tekem in potovanj v kratkem obdobju. Ekipa kaže zasičenost in utrujenost, zato bomo naredili vse, da v soboto na parket stopimo z dobro energijo in močjo, da zabeležimo pozitiven končni rezultat. Imamo nekaj težav, Brynton Lemar je zaradi slabega počutja izpustil petkov trening. Videli bomo, v kolikor bo v soboto pripravljen na igro, saj ga je, podobno kot Jako Blažiča in DJ Stewarta, pred tekmo s Splitom ujela viroza, vendar sta stisnila zobe in odigrala vse tekme. Čaka nas zahtevna tekma proti zelo dobri ekipi, kar je Igokea tudi dokazala na zadnji tekmi proti Crveni zvezdi. Težko bo, zato upam, da bo naša ekipa pripravljena," je pred sobotnim obračunom v tivolski dvorani povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

Igokea je v tej sezoni zmaje enkrat že premagala, 18. oktobra lani je semafor v Športni dvorani Laktaši kazal 91:78 v korist domače ekipe.

Liga ABA, 19. krog:

Petek, 7. februar:

Sobota, 8. februar:

Nedelja, 9. februar:

Ponedeljek, 10. februar:

Lestvica: