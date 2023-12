Cedevita Olimpija še zadnjič letos doma

Cedevita Olimpija je za razliko od nastopanja v Eurocupu, kjer po 12 krogih še ni uspela doseči zmage, veliko uspešnejša v ligi ABA, kjer je na dvanajstih obračunih slavila devetkrat in je z izkupičkom 9-3 trenutno izenačena tik pod vrhom s Partizanom in Igokeo. Tokrat v Ljubljano prihaja Cibona, ki je trenutno deseta z razmerjem zmag in porazov 5-7. Izbranci Simoneja Pianigianija bodo na svoji zadnji domači tekmi v koledarskem letu 2023 lovili tretjo zaporedno zmago v jadranskem tekmovanju. Zmaji se še naprej spopadajo z nekaterimi poškodbami, v četrtek sta po prilagojenem programu vadila Jaka Klobučar in Aleksander Šaškov, na treningu pa so se ljubljanski zasedbi znova pridružili trije košarkarji mladinske ekipe.

"Kot že zadnjih nekaj tednov tudi tokrat krmarimo po naših mejah. Moramo ostati pozitivni in napraviti vse, da zabeležimo zmago na zadnji tekmi prve polovice rednega dela tekmovanja. Uspeh bi dobro del vsem nam v čakanju na boljše čase, ko se v optimalno stanje vrnejo igralci, ki okrevajo," je pred obračunom s Cibono za klubsko stran dejal Pianigiani.

Cibona je prejšnji teden zamenjala glavnega trenerja, na klop zagrebškega kolektiva pa je sedel Dino Repeša. Takoj po prihodu na mesto vodje stroke je Cibona z rezultatom 91:87 premagala Igokeo m:tel, za Zagrebčane pa je to bila to peta zmaga na zadnjih sedmih tekmah v regionalni ligi. Pred tem so izgubili pet zaporednih tekem za uvod v novo tekmovalno sezono na regionalni sceni.

Gašper Okorn bo s Krko gostil Cibono. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Pomemben obračun čaka tudi Krko, ki bo v nedeljo ob 15. uri v Novem mestu gostila Borac. Krka je po dvanajstih krogih le pri dveh zmagah, klub iz Čačka na drugi strani pa je pri polovičnem izkupičku.

Liga ABA, 13. krog

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Nedelja, 24. december:

Ponedeljek, 25. december:

Lestvica:

