Za Krko znova usodne uvodne minute

Z obračunom Splita in Krke se je začel deseti krog lige ABA. Za Dolenjce je bilo gostovanje zelo pomembno, saj sta imeli obe ekipi dve zmagi. Novomeščani so prvo četrtino izgubili z 19:29 in kljub boljšemu drugemu polčasu preobrata niso priigrali. Izgubili so s 74:78. Cedevita Olimpija bo v nedeljo v Stožicah gostila Zadar. Na seznamu poškodovanih imajo zdaj še Luko Ščuko.

Krka je bila po devetih krogih regionalne lige pri dnu lestvice, v Splitu je imela priložnost, da z zmago ujame in prehiti neposrednega tekmeca. A ji po novem slabem začetku ni uspelo. Novomeščani so že v začetku tega tedna po slabih uvodnih minutah izgubili s Crveno zvezdo. Zdaj pa je Split v prvi četrtini povedel s 15:0. Krka je šele v peti minuti dosegla prvi točki.

Nadaljevanje je bilo dokaj enakovredno, a zaostanek iz začetnega dela je upočasnil Krko, ki se nikakor ni mogla približati, ob polčasu je bilo tako -12. Krka je le stopila na plin in začela zaostanek topiti. Po treh četrtinah je prišla na enomestno razliko, v zadnji pa celo v položaj, ko bi lahko poskrbela za preobrat s trojko Jana Špana za 73:75 dve minuti pred koncem. A odločilnega koraka nato ni bilo, Split je bil v odločilnih trenutkih bolj zbran, gostje pa so delali napake, izgubljali žoge in grešili pri metih za tri.

Statistično sta si bili ekipi po 40 minutah igre enakovredni, s 46-odstotnim metom iz igre, s po sedmimi zadetimi trojkami, skok je Split dobil s 23:18, oboji so izgubili veliko žog (14 Split, 15 Krka). S 16 točkami je bil najboljši strelec Derek Funderburk, pri Krki pa so bili dvomestni Jan Špan (15), Marko Radovanović (13), Isaiah Cousins (11) in Jurij Macura (10).

V Stožice prihaja Zadar

Olimpijo čaka srečanje z Zadrom. Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija, ki je v sredo zabeležila še deveti poraz v evropskem pokalu, v tej sezoni veliko boljše predstave kaže v ligi ABA, kjer je po devetih tekmah pri sedmih zmagah, nazadnje je ugnala Partizan in Budućnost. Tokrat v Stožice prihaja Zadar, ki je po devetih krogih pri štirih uspehih.

V Stožicah imajo tudi to sezono številne težave s poškodbami. Luka Ščuka, ki si je na sredini tekmi s Parisom poškodoval gleženj, je v petek treniral po prilagojenem programu, enako velja za Karla Matkovića, ki je izpustil zadnje štiri tekme zaradi bolečin v hrbtu. Aleksander Šaškov, ki ni zaigral na zadnjih treh tekmah, se je v prilagojenem časovnem okvirju priključil ekipnim treningom. Po poškodbi še naprej dobro okreva Nikola Radičević, ki trenira po prilagojenem programu.

