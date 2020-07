LeBron James je bil na pragu New Yorka

Ko se je leta 2010 LeBron James odločal, kam bo iz Clevelanda ponesel svoj talent, je bilo na vrhu seznama želja moštvo New York Knicks. Po prvem srečanju z vrhom franšize in zloglasnim lastnikom Jamesom Dolanom je zvezdnik uvidel, kakšna prihodnost ga čaka v moštvu, zato jo je brž ubral na Florido k Vročici iz Miamija. Sledili so trije naslovi za Jamesa in desetletje bede za New York.

V košarkarskem svetu obstajata dva aksioma: franšiza New York Knicks je najslabše vodena organizacija tega tisočletja in dejstvo, da je LeBron James najboljši aktivni košarkar na svetu. Že sama misel na to, da bi lahko štirikratni dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca lige igral v mogočnem Madison Square Gardnu, areni vseh aren, človeku naježi kožo. Ne, to niso fantazije nekega navijača ''kratkohlačnikov'', kot jih ljubkovalno imenujemo, James, oblečen v belo-oranžno opremo, bi lahko bil realnost.

Zgodba bi bila "kičasta", tudi za ameriške standarde: '' The Chosen one'' bi iz pepela dvignil propadajočo franšizo (vsaj glede na košarkarske dosežke ), New York pa bi dobil najbolj zaželen ''izdelek'' na košarkarskem marketinškem trgu. Kljub temu da Knicksi vse od ere Patricka Ewinga niso relevantni (morda lahko, kot delno uspešne, izpostavimo le sezone, ko sta jih do končnice "privlekla" Carmelo Anthony in Amar'e Stoudemire), so še vedno najbolj dobičkonosna franšiza lige. Kombinacija tržne vrednosti franšize in enega najboljših košarkarjev vseh časov bi v New Yorku ustvarila morda še večjo dinastijo, kot je bila tista, ki smo ji bili priča ob igranju trojčka James-Wade-Bosh v Miamiju.

Spomnimo, James je tistega leta 2010 odločitev o selitvi sporočil v posebni ESPN oddaji The Decision (Odločitev). "Odhajam v Miami," je dejal. Ne v New York.

Kje se je zataknilo? Po besedah Billa Simmonsa na njegovem podkastu so Knicksi bili prva opcija "Kralja Jamesa" po poteku njegove pogodbe v Clevelandu. Ko je James prišel na sestanek, Dolan ni mogel iz svoje kože, vsem prostim igralcem je že takrat ponujal zgoščenke svoje glasbene skupine.

Še več. Vodstvo newyorške franšize je bilo popolnoma nepripravljeno na srečanje z igralcem Jamesovega kalibra, ki je poleg igranja na najvišjem nivoju, od franšize zahteval tudi sodelovanje pri odločitvah o podpisih igralcev in trenerjev. Vse skupaj je postalo še "hujše", saj naj bi vodstvo franšize na sestanek povabilo tudi zvezdnika serije Sopranovi, Jamesa Gandolfinija in Edieja Falca.

Po polomiji na prvem razgovoru se James ni želel sestati še drugič, posledično pa je z eno najbolj kontroverznih odločitev prejšnjega desetletja okrepil Miami. Da si je LeBron dejansko želel zaigrati na največjem odru na svetu, priča tudi pogovor med njim in nekdanjim soigralcem Dwyanom Wadom, ki mu je James po prestopu v svoj trenutni klub Los Angeles Lakers zaupal: Odločitev je bila, ali bom igral tu ali v Gardnu.''

Posledice Dolanovih Napak

Po desetletju, ki je minilo od klavrnega sestanka, se je Miami že pobral od razpada ene največjih superekip vseh časov in ponovno cilja na najvišja mesta vzhodne konference, predvsem po zaslugi generalnega direktorja Pata Rileyja in glavnega trenerja Erica Spoelstre, ki vzdržujeta status Vročice kot mogočne ekipe tudi po eri dinastije, ki je pod strop dvorane potegnila kar tri šampionske praporje.

Na drugi strani težavam Knicksov ni videti konca: od farse z ''zen mojstrom'' Phillom Jacksonom, do izredno slabih odločitev na naborih (Frank Ntilikina, Kevin Knox) in ne nazadnje tudi do izredno skopih nakupov igralcev, kot je Julius Randle, ki je sicer kakovosten igralec, vendar niti približno ni vreden pogodbe, ki jo je podpisal s posmeha vredno franšizo. Ne nazadnje smo lahko ''srečni,'' da Knicksi vsakič, ko udarijo, zamahnejo v prazno. Mlade talente, kot je zvezdnik Kristaps Porzingis, podeljujejo praktično brezplačno, zato se smeji tudi našemu Luki Dončiću v vrstah Dallasa. Če prevrtimo v čas, ko je prišlo do menjave, spoznamo, da so Knicksi svojega ''franšiznega igralca'' zamenjali za sedaj že pogorelega mladeniča Dennisa Smitha Juniora in dva izbora na naboru v prvem krogu, ki ga bodo Newyorčani, če se zgledujemo po zgodovini, zapravili.

