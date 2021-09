Lani trije, letos samo en

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden se bo začela 22. sezona košarkarske evrolige oziroma 12. z imenom glavnega pokrovitelja Turkish Airlines in 65. za naslov evropskega klubskega prvaka. Naslov brani turški Anadolu Efes, v 18 klubih pa bo nastopal le en slovenski igralec - Žan Mark Šiško, ki je član Bayern Münchna.

Glede na to, da se ustroj lige ni bistveno spremenil, naj bi bila tudi razmerja moči v novi sezoni podobna kot v prejšnji. 13 klubov sodeluje na podlagi dolgoročne pogodbe z ligo. To so Barcelona, Olympiacos, Anadolu Efes, Žalgiris, Baskonia Vitoria, Panathiniakos, Fenerbahče, CSKA Moskva, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano, Bayern München in Asvel Villaurbanne.

Alba Berlin je dobila povabilo za dve leti, enoletna "wild carda" sta prejela Crvena zvezda in Zenit Sankt Peterburg, Monaco in Unics pa sta udeleženca evrolige kot finalista prejšnje sezone evropskega pokala, v katerem je sodelovala tudi Cedevita Olimpija.

Žan Mark Šiško edini predstavnik

Za razliko od lani, ko je imela Slovenija v evroligi tri svoje predstavnike, poleg Žana Marka Šiška še Klemna Prepeliča v Valencii in Zorana Dragića v Baskonii, bo v novi sezoni med elito le 24-letni organizator igre iz Ljubljane. Prepelič je ostal v Valencii, a bo ta nastopala v evropskem pokalu v isti skupini kot Ljubljančani, mlajši od bratov Dragić pa je trenutno še brez delodajalca.

Anadolu Efes Foto: Guliverimage

Turki imajo največ možnosti za naslov prvaka

Stavnice največ možnosti za naslov prvaka Evrope dajejo branilcem naslova, med favorite pa štejejo iste ekipe, ki so se lani prebile v zaključne boje oziroma na finalni turnir.

Anadolu Efes je prvi favorit evrolige, ker je ohranil zasedbo iz prejšnje sezone, ko je prvič v zgodovini dvignil najprestižnejši pokal v evropski klubski košarki. V Istanbulu sta ostala tako Vasilije Micić, prejemnik priznanja MVP in prvi strelec tekmovanja, kot organizator igre Shane Larkin, okrepitev zasedbe pod obročema pa je Filip Petrušev.

Turki so v finalu nadigrali zvezdniško Barcelono, vodilno ekipo rednega dela, ki je bila prvi favorit za naslov. Tudi Katalonci so zadržali večino igralskega kadra, vključno z Nikolo Mirotićem, Nickom Calathesom, Coryjem Higginsom in trenerjem Šarunasom Jasikevičiusom.

CSKA Moskva je stalnica v vrhu Evrope. Čeprav je zasedbo zapustil Mike James, imajo Rusi vedno dovolj igralcev in zvezdnikov, da so le trikrat v tem stoletju manjkali na zaključnih turnirjih (2000, 2002, 2011). Letos se je v ekipo po devetih letih vrnil Aleksej Šved.

Več evropskih naslovov od Moskovčanov (8) ima le Real Madrid (10), ki je zadnji pokal dvignil leta 2018 z Luko Dončićem na čelu. Španci, ki so lani izpadli po petih tekmah četrtfinala proti kasnejšim zmagovalcem, spadajo v širši krog za končne boje, v katerem so še Armani Milano, Fenerbahče in Zenit Sankt Peterburg.

Prve tekme v četrtek in petek

Pari prvega kroga, ki je na sporedu v četrtek in petek, so Monaco - Panathinaikos Atene, Maccabi Tel Aviv - Bayern München, Armani Milano - CSKA Moskva, Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul, Unics Kazan - Zenit Sankt Peterburg, Fenerbahče Istanbul - Crvena zvezda Beograd, Asvel Villeurbanne - Žalgiris Kaunas, Olympiacos Pirej - Baskonia Vitoria in FC Barcelona - Alba Berlin.