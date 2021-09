Kot še poroča spletna stran severnoameriške košarkarske lige nba.com, bo gradnja novega domovanja Clippers, ki bo podprto z najsodobnejšo tehnologijo, stala od 1,8 do dveh milijard ameriških dolarjev (približno od 1,5 do 1,7 milijarde evrov). Gre za zasebno investicijo.

Nova dvorana ima tudi že ime, ki jo bo krasilo ob odprtju predvidoma leta 2024: Intuit Dome. Lastnik moštva Steve Ballmer verjame, da bo košarkarska palača najsodobnejši tovrsten objekt v ZDA brez primere.

Ballmer je načrte za novo dvorano predstavil že pred leti, uradno pa je projekt razkril leta 2019 in napovedal, da bodo gradnjo začeli 2021, dvorana pa bo končana 2024. Za zdaj je vse načrte kljub pandemiji covid-19 in nekaterim zakonskim obvezam udejanjil po urniku.

