Slovenci bodo boj za EP nadaljevali na domačih tleh

Z zagonom tekmovanj pod košarkarskimi koši se bodo novembra nadaljevale tudi kvalifikacije za moško in žensko evropsko prvenstvo. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je sredi septembra sprejela odločitev, da bodo reprezentančne kvalifikacijske tekme za naslednji evropski prvenstvi, ki so predvidene za november 2020 in februar 2021, potekale v tako imenovanih ''mehurčkih'' oziroma varovanih okoljih. Na podlagi prispelih kandidatur za organizacijo je jasno, da bo novembrski cikel kvalifikacij za moške gostila Ljubljana, Slovenke pa bodo gostovale v Grčiji.

Reprezentance Slovenije, Ukrajine, Avstrije in Madžarske bo gostila Ljubljana. Po vzoru lige NBA bodo vsi udeleženci tekem ter osebje celoten kvalifikacijski cikel v tako imenovanem ''mehurčku'' oziroma varovanem okolju, ki zajema hotelsko namestitev, dvorano ter prevoze. Košarkarska zveza Slovenije se je v preteklosti že izkazala za odlične organizatorje številnih dogodkov in je že začela priprave na košarkarski november.

Glede na spremenjen sistem izvedbe kvalifikacij in dejstva, da med tekmami ni potovanj na druga prizorišča, je FIBA nekoliko prilagodila termine igranja tekem v posameznem ciklu. Drugi kvalifikacijski cikel se bo odvil med 23. novembrom in 1. decembrom, zadnji pa med 15. in 23. februarjem 2021. Slovensko izbrano vrsto na domačem parketu čakata obračuna z Ukrajino (28. novembra) in Madžarsko (30. novembra). Prihodnje leto se bodo Slovenci pomerili še z Avstrijo (19. februarja) in Ukrajino (21. februarja).

Slovenke bodo novembra igrale na Kreti. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Dekleta v Grčijo

Drugi kvalifikacijski cikel deklet za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2021 bo med 8. in 16. novembrom, tekme pa bodo na sporedu 12. in 14. novembra. Slovenke v grškem ''mehurčku'' na Kreti najprej čaka obračun z Islandijo ter nato še derbi z gostiteljicami. Februarski tretji kvalifikacijski cikel bo na sporedu med 31. januarjem in 7. februarjem prihodnje leto. Izbranke selektorja Damirja Grgiča za konec kvalifikacij 4. februarja čaka tekma z Bolgarijo, 6. februarja pa še povratni dvoboj z Islandijo. Kandidaturo za izvedbo februarskega turnirja je oddala tudi Košarkarska zveza Slovenije.

Kvalifikacije za moški EP 2022:



2. kvalifikacijski cikel – Slovenija (Ljubljana)

3. krog - sobota, 28. november 2020:

Avstrija - Madžarska

Slovenija - Ukrajina



4. krog - ponedeljek, 30. november 2020:

Ukrajina - Avstrija

Slovenija - Madžarska



Lestvica:

1. Madžarska 2 tekmi - 4 točke

2. Ukrajina 2 - 3

3. Slovenija 2 - 3

4. Avstrija 2 - 2

Kvalifikacije za ženski EP 2021, skupina A:

2. kvalifikacijski cikel - Grčija (Kreta, Heraklion):

3. krog, četrtek, 12. november 2020:

Islandija - Slovenija

Grčija - Bolgarija 4. krog, sobota, 14. november 2020:

Grčija - Slovenija

Bolgarija - Islandija



Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Grčija 2 - 3

3. Bolgarija 2 - 3

4. Islandija 2 - 2

