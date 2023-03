Krka z zmago v zadnjem krogu do drugega mesta v ligi Aba 2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novomeščani so redni del sezone v ligi ABA 2 končali na drugem mestu. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Košarkarji Krke so z zmago proti aktualnemu prvaku končali redni del lige Aba 2. V Širokem Brijegu so premagali Zlatibor iz Srbije s 106:97 (31:22, 58:46, 83:68) in osvojili drugo mesto na razpredelnici.