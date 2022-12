Krka tesno premagala Osijek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Krke so na turnirju lige Aba 2 v Zlatiborju odigrali drugo tekmo in premagali Osijek z 92:90. V prvem nastopu na tem prizorišču pred tremi dnevi so klonili proti ekipi Širokega z 71:79.

Novomeška zasedba je bila pred začetkom tekmovanja v Zlatiborju poleg Helios Suns edina še neporažena ekipa v regionalni ligi. A so Novomeščani doživeli prvi poraz, v četrtek zvečer pa so skušali podobo popraviti. Tekmec je bil za to na papirju ustrezen, saj je Osijek v prejšnjih šestih krogih dosegel le eno zmago.

A na tekmi ni šlo tako zlahka, Osijek je bil povsem enakovreden in si do odmora priigral šest točk naskoka (50:44). V nadaljevanju je bilo stanje na igrišču podobno, ekipi pa izenačeni povsem do konca. Junak novomeške ekipe je bil Rok Stipčević, ki je ob koncu najprej zadel trojko za 90:88, potem pa še zadnji koš za 92:90. Osijek je imel še en napad, a je zgrešil trojko.

Pri Krki se je strelsko najbolj izkazal Radoslav Spasojević z 20 točkami, Stipčević jih je dodal 17.

Za konec nastopov v Zlatiborju slovenske ekipe čaka le še ena tekma, Helios Suns, ki ima razmerje zmag in porazov 6-0, se bo v petek pomeril s Pelister-Bitolo.