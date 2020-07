Hrvaški veteran novi član Olimpije

V Olimpiji tudi hrvaški kapetan

Roko Leni Ukić je novi član Cedevite Olimpije, so danes sporočili iz slovenskega kluba. Hrvat je v preteklosti že dvakrat branil barve hrvaške Cedevite, prvič je bil član ekipe v sezoni 2014/15, nato pa še v sezoni 2017/18. Prejšnjo sezono je 35-letni Hrvat nastopal v francoski B ligi za Antibes Sharks, kjer je na tekmo v povprečju dosegal 12,4 točke, 4,4 podaje in 2,4 skoka na tekmo. Ukića je dolgoletna košarkarska pot iz Hrvaške peljala v Španijo, Italijo, Turčijo, Grčijo in Francijo, pa tudi v ligo NBA, kjer je igral na 85 tekmah kot član Toronta in Milwaukeeja.

Kapetan hrvaške reprezentance @RokoLeni10 bo v naslednji sezoni nosil dres Cedevite Olimpije! 🔥 Roko, dobrodošel v Ljubljani! 💚🧡



Več informacij na spodnji povezavi. #ZmajevoSrce



🔗: https://t.co/yh9bXxt95s pic.twitter.com/IMYCfsovFY — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) July 16, 2020

"Resnično sem zelo vesel, da sem še tretjič v svoji karieri postal igralec Cedevite, in prvič košarkar Cedevite Olimpije. Zahvaljujem se vodstvu kluba in članom strokovnega štaba, da so v meni videli nekoga, ki lahko pomaga celotnemu projektu in ekipi, v katero iskreno verjamem. Sem velik optimist in komaj čakam, da začnemo delo. Upam, da nas bo pandemija koronavirusa obšla in da nam bo prihranila skrbi, ter da bomo imeli možnost tekmovati v vseh tekmovanjih. Menim, da bomo v prihajajoči sezoni konkurenčni, in veselim se, da prihajam v Ljubljano. Telesno in mentalno sem pripravljen na začetek sezone. Upam, da se bomo z navijači v velikem številu družili v Stožicah in imeli uspešno sezono," je ob podpisu pogodbe povedal Ukić, ki bo imel po besedah športnega direktorja kluba Sanija Bečirovića v ekipi tudi vlogo mentorja mladega Dana Duščaka.

Cedevita Olimpija tako nadaljuje s sestavo ekipe za novo sezono. V Ljubljano so se že preselili Kendrick Perry, Alen Hodžić, Žiga Dimec in Mangok Mathiang. Pogodbi sta podaljšala Jaka Blažič in Mikael Hopkins, v ekipo pa se selita tudi dosedanja člana mladinske ekipe, že omenjeni Duščak, ki se je kalil v mladinski ekipi Real Madrida, ter Rok Radović.

Italijan iz Beograda v München Andrea Trinchieri je novi trener Bayerna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Andrea Trinchieri je novi trener münchenskega Bayerna, pri katerem igra tudi občasni slovenski reprezentant Žan Mark Šiško. 52-letni Italijan, ki je pred tem vodil Partizan, se bo tako po dveh sezonah, ki jih je preživel v Srbiji, preselil v Nemčijo. "Vesel sem, da sem postal trener tako velikega kluba. Nočem obljubljati, saj tisti, ki veliko govori in obljublja, potem ne naredi veliko. Lahko pa obljubim, da bom povsem predan svojemu delu. Čaka nas veliko dela, a zame je to vrhunski izziv," je ob podpisu pogodbe dejal Italijan. Pred prihodom v Partizan je med drugim vodil tudi Unics in Brose Bamberg, v sezoni 2013/14 pa je bil tudi na čelu grške izbrane vrste.

Novi strateg tudi pri Žalgirisu

Novega trenerja bo imel v prihodnji sezoni tudi litovski Žalgiris, saj se je zdaj že nekdanji trener Šarunas Jasikevičius preselil na klop Barcelone. Na klop Žalgirisa se bo zdaj usedel 38-letni Avstrijec Martin Schiller, ki je v prejšnji sezoni deloval v ZDA. Mladi avstrijski trener je bil v zadnji sezoni izbran za trenerja leta, zadnja tri leta pa je vodil ekipo Salt Lake City. V preteklosti je deloval tudi kot pomočnik v reprezentanci Nemčije.

Radović pri Cedeviti Olimpiji

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je sporočil, da bo članskemu moštvu v prihajajočih sezonah na parketu na pomoč priskočil nadarjeni Rok Radović, ki se je v minulih sezonah kalil v zagrebški Cedeviti.

Rok Radović bo v novi sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

"Rok je eden izmed najbolj nadarjenih slovenskih košarkarjev, ki se je že pred leti pridružil zagrebški Cedeviti, in tam preživel obdobje v ekipah mlajših starostnih kategorij ter seveda prestal košarkarsko šolo Cedevite. Izredno veseli smo, da je prav Rok prvi igralec, ki izhaja iz te šole, in je hkrati prvi, ki se je pridružil članskemu moštvu Cedevite Olimpije," je o 19-letnem Radoviću povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović in dodal: "Upamo, da so vse poškodbe, ki so ga pestile v zadnjem obdobju, za njim in da se bo sedaj lahko osredotočil zgolj na košarko in nam pomagal pri našem projektu."

"Rok velja za enega od upov našega kluba, moramo pa biti previdni pri njegovem procesu treningov, da ne pride do nove poškodbe. Vanj vlagamo veliko, hkrati pa upamo, da bo prav on eden izmed igralcev, ki bodo nosili barve dresa Cedevite Olimpije v naslednjem desetletju," o Roku pove glavni trener Zmajev, Jurica Golemac, ki je Radovića preizkusil v zadnjem kolu državnega prvenstva v Domžalah.

V Krki ameriški organizator igre

Košarkarski klub Krka se je okrepil z ameriškim organizatorjem igre Jairusom Lylesom, so Novomeščani sporočili na spletni strani. Petindvajsetletnik se je po igranju v ZDA lani preselil v Evropo, kjer je do prihoda v Krko dve sezoni igral v Nemčiji. V svoji igralski karieri je v srednji šoli DeMatha Catholic igral skupaj z Victorjem Oladipom, zvezdnikom Indiana Pacers v košarkarski ligi NBA. Nato je Lyles igral še za univerzo VCU v Richmodnu v Virginiji v letih 2013 in 2014 ter univerzo v Marylandu med letoma 2015 in 2018. Leta 2018 je sodeloval na istem naboru lige NBA kot Luka Dončić, a ga ni izbralo nobeno moštvo.

Jairus Lyles je nova okrepitev Krke. Foto: Getty Images

Kasneje je sicer podpisal pogodbo z Utah Jazz, za katere je zabeležil pet tekem v času priprav pred začetkom sezone. Kot član Utaha je igral v razvojni ligi za Salt Lake City Stars in dosegel 12,9 točke, 4,2 podaje in 3,7 skoka na tekmo. Lani poleti se je preselil v Evropo, kjer je v dveh sezonah igral za Ludwigsburg in Braunschweig. V dresu slednjega je odigral 11 tekem, v dobrih 22 minutah pa je v povprečju dosegel 9,1 točke, 1,9 podaje in 2,2 skoka na tekmo.

"Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za Krko. Z mojo družino se veselimo, da bomo prišli v Slovenijo in postali del Krkine zgodbe. O Novem mestu sem slišal same lepe in dobre stvari," pa je ob podpisu pogodbe dejal 188 centimetrov visoki Lyles.

Lorenzo Brown poslej pod Kokoškovo taktirko

Slovita turška košarkarska ekipa Fenerbahče, ki jo bo v naslednjih treh sezonah vodil nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, je v svoje vrste zvabila ameriškega organizatorja igre Lorenza Browna. Devetindvajsetletni Američan je v minuli sezoni igral za srbsko Crveno zvezdo, z ekipo iz Istanbula pa se je dogovoril za enoletno sodelovanje. Brown je v minuli sezoni, ki je bila prekinjena zavoljo epidemije novega koronavirusa, za ekipo iz srbske prestolnice na tekmah evrolige v povprečju dosegal 12,3 točke, 5,9 podaje in 3,3 skoka na tekmo.

Potencialni slovenski selektor kmalu z novo pogodbo?

Predsednik CSKA Andrey Vatutin je za ruske medije razkril, da bodo trenerju Dimitrisu Itoudisu ponudili podaljšanje pogodbe, saj so z njegovim delom izjemno zadovoljni. Grk, ki se ga je v tem letu močno povezovalo tudi s selektorskim stolčkom slovenske izbrane vrste, je na čelu CSKA vse od leta 2014, pogodba z ruskim klubom pa ga veže še za eno sezono. V letih 2016 in 2019 je z ruskim klubom osvojil evroligo. "Z njegovim delom smo izjemno zadovoljni. Čimprej si želimo podaljšati sodelovanje z njim in celotnim štabom," je povedal Vatutin.

Nekdanji član Olimpije se je vrnil v Crveno zvezdo

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Marko Simonović, ki je sezono 2019/20 preživel v vrstah ljubljanske Cedevite Olimpije, se je znova vrnil v vrste Crvene zvezde iz Beograda. Štiriintridesetletni srbski košarkarski reprezentant bo tretjič v karieri postal član Crvene zvezde, je objavljeno na spletni strani kluba. Nekdanji kapetan je z rdeče-belimi podpisal dveletno pogodbo.

Simonović se vrača na mesto največjih klubskih uspehov, s Crveno zvezdo, za katero je igral dvakrat (2012-2014 in 2015-2017), je osvojil sedem pokalov, dva naslova prvaka lige ABA, dva naslova srbskega prvaka in tri pokale Radivoja Korača.

Lani je sezono začel v ekipi Cedevite Olimpije, končal pa kot posojeni košarkar v španski Unicaji iz Malage, medtem ko je prejšnji dve sezoni igral za ruski Zenit iz Sankt Peterburga. Po Landryju Nnoku, Jordanu Loydu, Coryju Waldenu in Langstonu Hallu je Simonović peta okrepitev rdeče-belih v tem prestopnem obdobju.

Španski veteran ostaja v Valencii

Španski veteran Fernando San Emeterio je podaljšal pogodbo s španskim evroligašem Valencio. 36-letni Španec, ki bo v novi sezoni tako združil moči tudi s Klemnom Prepeličem, je s španskim klubom pogodbo podaljšal za eno leto z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. San Emeterio je v Valencii vse od leta 2015, pred tem pa je igral še za Baskonio, Girono in Valladolid.

Fernando San Emeterio ostaja pri Valencii. Foto: Vid Ponikvar

Iz Litve v Italijo

Ameriški košarkar Zach LeDay je le dan po tem, ko je zapustil Žalgiris, postal član milanske Olimpie. Košarkar, rojen v Dallasu, je z italijanskim klubom podpisal dvoletno pogodbo. Pred prihodom v Litvo je med drugim igral v Olympiacosu, pri Žalgirisu pa je v pretekli predčasno končani sezoni v povprečju dosegal 11,8 točke in 4,7 skoka na tekmo.

Preberite še: