Košarkarji Krke so začeli priprave

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik kluba Andraž Šuštarič. Skupaj z direktorjem Juretom Balažićem je ekipi zaželel uspešno delo v sezoni 2024/25, ob tem pa še čestital Žaku Smrekarju za osvojeno bronasto kolajno na evropskem prvenstvu mladincev in Domnu Zevniku za osvojeno srebrno medaljo na evropskem prvenstvu mlajših članov.

Krka je pred novo sezono doživela nekaj sprememb. V klubu so ostali Jan Špan, Miha Cerkvenik, Robert Jurković, Niko Bačvić, Žak Smrekar in Bine Plut. Novinci so ameriški branilec, organizator igre Tayler Persons, reprezentančni krilni center Tibor Mirtič, ameriški center Brady Skeens ter občasni slovenski reprezentant Jakob Čebašek. Po dveh letih v Ljubljani se je v matični klub vrnil Jaka Klobučar, treningom se je pridružil tudi mladinec Lovro Fila.

Nastopali bodo na treh frontah

Prvo uradno tekmo bo Krka odigrala 17. septembra, ko se bo v Laškem s Cedevito Olimpijo pomerila za superpokalni naslov. V Ligi ABA bo v prvem krogu (med 20. in 23. septembrom) v Novem mestu gostila srbski klub MEGA MIS, v domačem prvenstvu, Ligi NKBM, pa v prvem krogu 28. septembra v Novo mesto prihaja Terme Olimia Podčetrtek.

Dejan Jakara se veseli dela z ekipo. Foto: SC Derby/Filip Roganović

"Odločili smo se, da malce prej začnemo priprave kot sicer. Ekipo smo sestavljali z željo, da pripeljemo karakterne fante, ki bodo vsako tekmo željni dokazovanja. Da bodo šli na glavo, pa naj si bo to tekma s komerkoli, ne glede na rang tekmovanja ali kvaliteto nasprotnika. V tem hipu se pogovarjamo še za prihod enega košarkarja na položaju branilca. Veselim se dela z ekipo," je povedal trener Dejan Jakara, ki je nazadnje uspešno deloval v Črni gori.

"Na mojo željo smo letos na novo sestavili strokovni štab. Želel sem, da se tudi na tak način v ekipo vpelje nova energija. Moja pomočnika bosta Domen Zevnik in Leon Stipaničev, za kondicijo bo poskrbel Janez Konjar, ki prihaja v Novo mesto v Krko iz Nemčije. Cilj naše ekipe niso zmage v času priprav. Pripravljalne tekme bodo namenjene spoznavanju igralcev in iskanju optimalnih rešitev. Na podlagi tega se bosta oblikovala struktura in sistem, ki ga želimo igrati, tj. moderno, hitro košarko. Naša velika želja pa je, da pripeljemo v dvorano Leona Štuklja čim več novomeške publike," je še dodal.

Do začetka sezone Novomeščane čaka nekaj pripravljalnih tekem. Pomerili se bodo s podgoriško Budućnostjo, ekipo iz Dubaja, Šenčurjem in zagrebškim Dinamom.