Košarkarji do 17 let bodo igrali za sedmo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo do 17 let

Za slovenskimi reprezentancami mlajših starostnih kategorij je izjemno pestra sobota. Dekliška reprezentanca do 17 let je v prvem kolu svetovnega prvenstva dosegla zgodovinsko zmago. S 87:81 je po podaljšku ugnala Avstralijo..

Z Avstralci so se pomerili tudi mladi Slovenci, ki pa so tekmecem morali priznati premoč s 74:86 in se bodo na SP pomerili za končno sedmo mesto Mladi Slovenci se bodo zadnji dan prvenstva, 10. julija za končno sedmo mesto pomerili s Poljaki.