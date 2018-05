Konec je, zaključil je športno pot

Dragiša Drobnjak končal kariero

Vse do 40. leta starosti je Dragiša Drobnjak vztrajal na košarkarski poti kot igralec. Zdaj je sporočil, da je čas za konec kariere. A se s tem ne končuje njegova košarkarska pot. Stopil bo ob rob igrišča in se preizkusil kot trener.

Tekma proti Petrol Olimpiji je bila za Dragišo Drobnjaka zadnja v karieri. S soigralci Rogaške je skušal pripraviti presenečenje, a so bili Ljubljančani v zaključku druge polfinalne tekme bolj sveži in poletni ter prišli do velikega finala.

"To je bila moja zadnja tekma v karieri. Verjel sem, da se bo ta sezona zavlekla, vendar je, kar je. Za ničemer ne obžalujem. To, da bo konec, sem dobil občutek že pred novim letom. Prvič v življenju sem začutil, da sem kot igralec prišel do konca te poti. Da je čas, da začnem razmišljati o čem drugem," je po zadnji predstavi na parketu povedal Drole.

Kaj je Dragiša Drobnjak povedal po zadnji tekmi v karieri

S Krko do treh naslovov državnega prvaka in tudi evropske lovorike

Kako je biti v finalu in osvajati lovorike, je v karieri večkrat občutil na svoji koži. Največ naslovov je osvojil v dresu novomeške Krke. Trikrat se je veselil naslova državnega prvaka, z Dolenjci pa je pod taktirko Aleksandra Džikića osvojil še evropski pokal EuroChallenge. Dvakrat je do naslova državnega prvaka prišel v dresu Olimpije, na slovenskem prostoru še enkrat s Šentjurjem, v tujini pa bil dvakrat na vrhu v Belgiji s klubom Osostende.

Foto: Vid Ponikvar

Sicer pa se je vse skupaj začelo v Kranju, kjer je leta 1996 stopil na profesionalno pot. Tudi on je šel čez takratno odlično gorenjsko šolo, ki je na površje potisnila številne košarkarske mojstre, kot so Gregor Fučka, Marko Milić, Gregor Hafnar, Roman Horvat …

Največ Evrolige je občutil v dresu Krke in Olimpije

Zaigral je tudi v dresu slovenske reprezentance. Na Košarkarski zvezi Slovenije pod njegovim imenom vodijo štiri nastope in skupno šest točk na uradnih tekmah - zaigral je denimo v kvalifikacijah za olimpijske igre 2008 -, medtem ko jih je vse skupaj dosegel 75.

Trenerskih prijemov se je naučil tudi od Aleksandra Džikića, s katerim sta osvojila tudi evropsko lovoriko v pokalu EuroChallenge. Foto: Vid Ponikvar

V bogati profesionalni košarkarski karieri, ki je trajala debelih 22 let, je zaigral za deset klubov. S tremi klubi je štiri sezone igral tudi v elitni Evroligi. Eno s Krko, dve z Olimpijo, eno tekmo pa je zabeležil tudi v dresu berlinske Albe.

Vstopil bo v trenerske vode

Zdaj prihajajo na vrsto novi izzivi. Že nekaj časa je napovedoval preskok v trenerske vode, ki se bo zdaj tudi zgodil. Še prej pa bo nekaj časa namenil družini.

Da ga tudi v trenerskem poslu čaka uspešna pot, je prepričan njegov soigralec pri Rogaški Miha Fon. Ob njegovih besedah in pohvalah je Dragiša pristavil: "To mi veliko pomeni, da mi dajejo ljudje iz košarke namenijo takšne komplimente. Odločil sem se, da bom šel v trenerske vode. Kakšen bom kot trener, ne vem. Tako kot igralec bom dal vse od sebe. Kam bom prišel, bomo videli."

Zadnji naslov državnega prvaka je osvojil kot kapetan Šentjurja. Foto: Vid Ponikvar V trenerski svet ga je vleklo že nekaj časa, vendar je želel ostati na parketu aktiven, dokler mu bo telo dopuščalo in bo užival na njem.

"Tudi sam sem se v zadnjih letih veliko osredotočil na delo trenerja. Gledam, koliko energije in dela morajo vložiti tako na igrišču kot zunaj njega, da ekipa zares deluje. Ni dovolj, da ima trener samo teoretično znanje. Danes so mlajše generacije bolj mehke in ne tako kot mi, ki smo bili navajeni na grajo, da nekdo kriči nate. Danes igralci tega ne trpijo in ali zablokirajo ali želijo iti drugam. Zdaj je za trenerja torej pomembno, da ima v sebi talent pedagoga in psihologa," je še v tej sezoni Drobnjak dal vedeti, da se je zadnja leta temeljito pripravljal na nov poklic.