Jure Zdovc prevzel evroligaša!

Sezona se za Žalgiris ni začela po okusu vodilnih v klubu. V Evroligi ima litovski predstavnik dva poraza, prav tako pa niso bili zadovoljni z igrami v pripravljalnem obdobju. Sodu je izpodbil dno četrtkov domači poraz proti Zenitu. Kmalu je postalo jasno, da bo moral Martin Schiller pomahati v slovo.

"Ekipa ne igra tako, kot si želimo. Pred dnevi smo že dejali, da moramo vsi prevzeti odgovornost. Podoba našega moštva na včerajšnji tekmi ni bila prepričljiva. Ne moremo žrtvovati več časa, zato smo morali odreagirati. To ne pomeni, da je vse, kar je naredil trener Schiller, slabo. V zadnjih 15 mesecih smo se veliko naučili od njega. Zahvaljujemo se mu za delo in predanost Žalgirisu," so ob slovesu zapisali na uradni klubski strani.

Na naslednji tekmi bo ekipo vodil pomočnik Arne Woltmann, nato pa se bo prostor sprostil za slovenskega strokovnjaka Jureta Zdovca, s katerim zaključujejo pogodbeno formalnost.

Zanj je to največji angažma v tujini, potem ko je nekdanji slovenski selektor dolga leta iskal prostor v kakšnem izmed priznanih evropskih klubov, ki igrajo na najvišji ravni. A to ne bodo njegove premierne evroligaške izkušnje na položaju trenerja, saj je že vodil ljubljansko Olimpijo in jo leta 2011 popeljal do Top 16.