Zvezdnik lige NBA Nikola Jokić je med obračunom z Golden State Warriors izgubil potrpljenje, potem ko ni bil zadovoljen s potekom dogodkov na parketu. Vse to sta na klopi poslušala Slovenec Vlatko Čančar in Hrvat Dario Šarić.

Denver je dobro začel dvoboj proti Golden State Warriors, si priigral tudi prednost desetih točk, v zadnji del, ko je bil Nikola Jokić na klopi na zasluženem počitku, pa so Denver Nuggets zaostajali z -15, kar je razjezilo srbskega košarkarja.

Poglejte si, kako razburjen je bil Jokić

Nikola Jokic on the Nuggets bench 👀 pic.twitter.com/5QqW2APupq — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 5, 2025

Ob koncu tretje četrtine je Jokić vlekel voz skoraj povsem sam – v statistiki je imel že 31 točk, sedem skokov in šest asistenc –, zato je četrto četrtino začel na klopi, povsem izčrpan.

A ni zdržal dolgo. Kamere so ga ujele, kako povsem frustriran razlaga, kaj ne funkcionira v igri Denverja, medtem ko sta ob njem sedela in skrbno poslušala Vlatko Čančar in Dario Šarić.

Denver je na koncu izgubil s 104:118, še vedno pa je na četrtem mestu zahodne konference, kjer je izjemno izenačeno. S porazom so se na tretje mesto povzpeli Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu, ki imajo prav tako 47 zmag, vendar poraz manj od Nuggets (30).

Kar šest ekipe se bo v zaključnih tekmah potegovalo za neposreden vstop v končnico, kamor jih bo potovalo šest, medtem ko bodo ekipe od sedmega do desetega mesta igrale dodatne kvalifikacije. Trenutno tretjo in osmo ekipo ločita vsega dve zmagi.