Je vendarle čas za novo zmago?

Košarkarji Dallas Mavericks so po zadnjih dveh tekmah igrišče zapustili sklonjenih glav. V noči na četrtek, ko bodo na domačem parketu gostili Utah Jazz, bodo v areni American Airlines Center poskusili popraviti vtis. Dallas je izgubil zadnji dve zaporedni tekmi in pet od zadnjih sedmih.

Pred nocojšnjo tekmo je v ekipi Dallasa nekaj neznank. Branilec Kyrie Irving ime težave z nogo, Tim Hardaway Jr. pa s hrbtom. Oba sta za tekmo proti Utahu pod vprašajem. Prav tako sta vprašljiva Grant Williams in Josh Green.

Utah je zmagal na treh od zadnjih petih tekem. Zadnjo tekmo proti Portland Trail Blazers so dobili po podaljšku. Ob tem niso mogli računati na svoja najboljša igralca Laurija Markkanena in Jordana Clarksona. Na zadnji tekmi sta zablestela Collin Sexton, ki je z rezervne klopi dosegel največ točk v sezoni (25), ter novinec Keyonte George, ki je dosegel zanj rekordnih 21 točk, šest skokov in šest asistenc.

Dallas Mavericks so izgubili zadnji dve zaporedni tekmi. Foto: Guliverimage

Na zadnji tekmi jim tudi delni izid 30:0 ni pomagal

Košarkarji Dallasa so nazadnje doma izgubil proti ekipi Oklahoma City Thunder (120:126), ko so igrali po sistemu toplo-hladno. Enajst minut pred koncem tekme so zaostajali z izidom 87:111, sledila pa je izjemna serija. Dončiću in druščini je uspel delni izid 30:0, tako da so štiri minute pred koncem povedli s 117:111. Na koncu jim je zmanjkalo nekaj zbranosti in moči, tako da so izgubili.

Dončič je na tisti tekmi zbral 36 točk, 18 podaj in 15 skokov ter dosegel že svoj 59. trojni dvojček. Novopečeni očka, ki je zaradi rojstva hčerke izpustil tekmo proti Memphisu, ima na zadnjih štirih tekmah povprečje 34,4 točke.

