Jan Špan in Niko Bačvić ostajata v Krki

V košarkarski ekipi Krke ostajata branilca Jan Špan in Niko Bačvić, so sporočili iz novomeškega kolektiva.

Jan Špan je svojo športno pot začel v Litiji, kjer je igral med letoma 2007 in 2010. Po sezoni pri Olimpiji je šel v Maribor (2011/12), od tu v ljubljanski Slovan (2012/13) in Portorož (2013/14). Pred devetimi leti se je prvič preizkusil v tujini, ko je postal je član estonskega kluba Rakvere Tarvas.

Po vrniti v Slovenijo je igral za Šenčur, Zlatorog Laško in dve sezoni za ljubljansko Olimpijo. Bil je tudi član nemškega prvoligaša Crailsheim Merlins, za tem je igral še v Španiji (Gipuzkoa) in Grčiji (Larisa). Od leta 2022 je član Krke, s katero je leta 2023 postal prvak druge regionalne lige Aba. Z igrami v dresu Krke se je vnovič prebil v člansko reprezentanco. V lanski sezoni je bil s kar 177 podajami tudi prvi asistent lige Aba, kjer je v minuli sezoni zaigral na vseh 26 tekmah in dosegel v povprečju po 12,7 točke, dva skoka in 6,8 podaje na tekmo.

Niko Bačvić je med letoma 2013 in 2017 nosil dres Radenske Creativ Sobota, potem se je za eno sezono preselil v Slovenske Konjice. Dve leti (2018-2020) je bil član Mesarije Prunk Sežane, naslednji dve leti (2020-2022) pa Ilirije Ljubljana. Po letu dni v domžalskem Heliosu je lani prišel v Novo mesto. V svoji premierni sezoni v ligi Aba je igral po 14 minut, v tem času pa zbral po 2,2 točke, 2,6 podaje in 1,2 skoka na tekmo.

