Cerkvenik in Jurković še naprej v dresu Krke

Potem ko so pri Krki predstavili novega trenerja Dejana Jakaro, so zdaj iz novomeškega kluba sporočili, da bosta v novi sezoni še naprej dres Krke nosila tudi Miha Cerkvenik in Robert Jurković, s katerima je klub podaljšal sodelovanje.

Miha Cerkvenik (201 cm, 2001) je športno pot začel v Ljubljani v Košarkarski šoli Petra Vilfana, pri osmih letih se je preselil v vrste Cedevite Olimpije, kjer je ostal do konca mladinskega staža. Zadnji dve leti pred prihodom v Novo mesto je igral v ljubljanski Iliriji. Od leta 2022 nosi dres Krke, s katero je leta 2023 postal prvak lige Aba 2. V pretekli sezoni je v ligi Aba igral po 25 minut, v tem času je 9,2 točkam dodal po 4,7 skoka in eno podajo. Prejšnjo soboto je debitiral v članski reprezentanci Slovenije, ki se pripravlja na kvalifikacije za olimpijske igre.

Robert Jurković (208 m, 2002) je v mlajših selekcijah nosil dres ljubljanske Cedevite Olimpije, za katero je igral v mladi ekipi tudi v 3. SKL in 4. SKL, igral je tudi za ljubljansko Ilirijo. Jurković je bil tudi član mladinske reprezentance in reprezentance do 20 let. S Krko je bil leta 2023 prvak lige Aba 2. V pretekli sezoni lige Aba je na tekmo zbral po 12 minut, štiri točke in 2,2 skoka.

"Prepričan sem, da bosta Miha Cerkvenik in Robert Jurković tudi v novi sezoni pomembna člena naše članske ekipe, saj sta že v prejšnji sezoni pokazala velik napredek. Želimo si, da izkoristita priložnost, ki jima jo bo ponudil naš novi trener Dejan Jakara, ter pomagata klubu do uresničitve zastavljenih ciljev," je ob podpisu pogodbe povedal direktor KK Krka Jure Balažić.

