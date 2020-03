Italijanskemu košarkarskemu prvenstvu grozi 40 milijonov evrov izgube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj neverjetno je, da v Italiji, evropskem središču pandemije koronavirusa, še vedno upajo, da se bodo nadaljevala športna tekmovanja, ki so bila prekinjena pred nekaj tedni. Košarkarska prvenstva so dokončno odpovedali že v enaindvajsetih državah v Evropi, tudi v Sloveniji, enako pa naj bi se v prihodnji dneh zgodilo na Apeninskem polotoku.

Italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport poroča, da je vodstvo lige to odločitev že sprejelo in hkrati odločilo, da prvaka tako kot v večini držav ne bo razglasilo. Javnosti naj bi to sporočilo v prihodnjih dneh, ko naj bi italijanska vlada še dodatno zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja okužb covid-19.

Italijansko prvenstvo je sicer objavilo skrajni datum 16. maja, ko bi se tekmovanje lahko nadaljevalo, vendar se tako Lega Basket kot košarkarska zveza Italije zavedata, da za to ne obstajajo tehnični in zdravstveni pogoji.

Vodstvo lige je po pisanju La Gazzette dello Sport že začelo razmišljati o prihodnji sezoni, ko naj bi tekmovanje močno čutil posledice pandemije. Italijansko košarkarsko prvenstvo bo imelo po prvih izračunih 40 milijonov evrov izgube, saj naj bi sponzorstvo ligi umaknili trije močni pokrovitelji.

Košarkarska tekmovanja je v Evropi odpovedalo enaindvajset držav - Avstrija, Belgija, BiH, Češka, Danska, Finska, Grčija, Irska, Islandija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Švica, Švedska, Ukrajina in ruska liga VTB. Prvaka so razglasili le v Litvi (Žalgiris) in na Poljskem (Anwil Wloclawek).

